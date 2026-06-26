Tertibkan Ojol dan Taksi Online, Dishub Jakarta Siapkan Aturan Relaksasi Parkir di Gedung

ilustrasi taksi online
JawaPos.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah merancang strategi baru untuk mengatasi sengkarut parkir liar dan meningkatkan keselamatan berkendara di ibu kota. Langkah ini diambil melalui kolaborasi erat dengan operator transportasi daring besar seperti Gojek, Grab, PT Blue Bird Tbk, Green SM, serta pihak kepolisian.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menegaskan, penataan ruang jalan tidak bisa dilakukan secara sepihak. Solusi yang diambil harus mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus menjaga fungsi jalan agar tetap tertib.
"Penataan parkir perlu diiringi dengan penyediaan alternatif yang lebih baik bagi para pengemudi, sehingga ketertiban di jalan dapat terwujud tanpa mengabaikan kebutuhan mereka dalam melayani masyarakat," ujar Budi, Jumat (26/6).
Mengkaji Relaksasi Parkir dan Shelter di Gedung Perkantoran
Salah satu poin krusial yang sedang digodok adalah kajian mengenai relaksasi parkir di kawasan gedung perkantoran. Kebijakan ini nantinya akan melibatkan pengelola gedung dan operator transportasi daring.
Tujuannya agar pengemudi ojek online (ojol) maupun taksi online memiliki ruang khusus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang (drop-off/pick-up) tanpa harus memakan badan jalan.
Selain itu, penyediaan shelter khusus ojol di area komersial akan terus diperluas. Dishub DKI mencatat fasilitas serupa yang sudah berjalan dengan baik salah satunya berada di Terminal Terpadu Pulo Gebang.
"Dalam waktu dekat, akan dilakukan pembahasan dengan pihak pengelola gedung juga operator ojek online dan operator angkutan penumpang. Selain itu, juga akan ada peresmian shelter ojek online hasil inisiasi bersama Grab di Wisma Kosgoro," ungkap Budi.
Tingkatkan Edukasi Keselamatan Berkendara
Sebagai langkah konkret jangka pendek, Dishub DKI bersama para mitra strategis bakal menggelar Seminar Safety Driving. Agenda ini ditargetkan menyasar sekitar 200 pengemudi dari berbagai operator taksi dan ojol.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG
Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan