Jatuh dari Plafon, Tersangka Curanmor Berhasil Diringkus Polisi

Tersangka AG (33) yang ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Cisauk, Polres Tangerang Selatan di daerah Malahpar, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/7/2026). (ANTARA/Humas Polres Tangsel)
Tersangka AG (33) yang ditangkap oleh Unit Reskrim Polsek Cisauk, Polres Tangerang Selatan di daerah Malahpar, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/7/2026). (ANTARA/Humas Polres Tangsel)
JawaPos.com - Unit Reskrim Polsek Cisauk, Polres Tangerang Selatan, menangkap seorang buruh berinisial AG (33) alias Sedeng, yang merupakan tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan spesialis sepeda motor (curanmor).
Kapolsek Cisauk AKP Dhady Arsya dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menjelaskan tersangka ditangkap di rumah kekasihnya di daerah Malahpar, Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (5/7) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.
"Tersangka sempat mencoba bersembunyi di atas langit-langit atau plafon kamar. Namun, saat petugas melakukan penggeledahan, pelaku kehilangan keseimbangan hingga plafon tersebut jebol dan ia terjatuh ke lantai," kata Dhady.
Penangkapan itu berawal dari laporan polisi nomor LP/B/28/II/2026/SPKT/POLSEK CISAUK tertanggal 15 Februari 2026, terkait peristiwa curanmor yang terjadi di kawasan Kampung Curug, Kelurahan Babakan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pada pertengahan Februari 2026.
Berdasarkan laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Cisauk melakukan penyelidikan mendalam dan membuntuti pergerakan tersangka selama beberapa hari, mulai dari kediamannya hingga ke sebuah apartemen di kawasan Cisauk dan wilayah Parung Panjang.
Pada Minggu (5/7) dini hari, petugas mendeteksi tersangka berada di dalam rumah kekasihnya, Rini. Saat petugas mengetuk pintu, keluarga penghuni rumah sempat tidak kooperatif dan berdalih bahwa pelaku tidak ada di tempat.
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