Pengendara Motor tewas akibat Kecelakaan Tunggal di Patung Kuda Jakpus

JawaPos.com - Seorang pengendara sepeda motor berinisial IJP (50) meninggal dunia di tempat kejadian setelah mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal (out of control) di dekat bundaran air mancur Patung Kuda, Jakarta Pusat (Jakpus), Senin pagi.

​Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin, membenarkan adanya peristiwa kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 07.30 WIB tersebut. "Korban berkendara seorang diri menggunakan sepeda motor Yamaha Aerox dengan nomor polisi B 4211 SXL," kata Ojo.

Dia mengatakan ​berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, peristiwa tersebut bermula ketika korban melaju dari arah Budi Kemuliaan menuju ke arah Gambir melalui Jalan Medan Merdeka Barat.

Namun, sesampainya di samping bundaran air mancur Patung Kuda, kendaraan yang dikemudikan oleh warga Lebak Bulus, Jakarta Selatan, itu tiba-tiba oleng. Korban kemudian terjatuh dari kendaraannya dengan posisi tengkurap dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi.

​Dua anggota Polri yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP), langsung memberikan pertolongan pertama dan mengamankan arus lalu lintas di sekitar lokasi agar tidak terjadi kemacetan.

Terkait penyebab pasti hilangnya kendali kendaraan hingga membuat korban terjatuh, pihak kepolisian menyatakan saat ini masih melakukan pendalaman lebih lanjut. "Dugaan sementara penyebab kecelakaan masih dalam proses penyelidikan petugas di lapangan," ujar Ojo.

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