Flyover Pesing Macet Total Pagi Tadi, Penyebabnya Truk Box Terbalik hingga Roda Copot

Sebuah truk boks bermuatan biji plastik terbalik hingga mengalami kerusakan parah di jalur Flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Rabu (10/6) dini hari. (Istimewa)
Insiden tersebut berlangsung sekitar pukul 03.25 WIB saat kondisi jalanan masih relatif sepi. Truk boks bernomor polisi E 9541 AD itu tengah melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng sebelum akhirnya hilang kendali di pangkal jembatan layang.
Kronologi Truk Box Oleng Akibat Disalip Paksa
KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo menjelaskan, peristiwa bermula ketika truk box yang dikemudikan oleh Ahmad Salim, 71, warga Cirebon, melaju dari arah timur ke barat di Jalan Daan Mogot.
Tepat di tanjakan Flyover Pesing, sebuah kendaraan jenis Mitsubishi Colt Diesel bak terbuka yang belum diketahui identitasnya datang dengan kecepatan tinggi dari arah belakang kanan.
Kendaraan bak terbuka tersebut langsung memotong jalur dan menyalip paksa dari sisi kanan. Manuver berbahaya ini membuat Ahmad Salim terkejut hingga secara refleks membanting setir ke arah kanan demi menghindari benturan langsung.
"Tiba- tiba dari arah belakang kanan datang kendaraan Mobil Cold disel bak terbuka nopol tidak diketahui kabur mendahului atau menyalip dari arah kanan sehingga pengemudi kendaraan Mobil box nopol E 9541 AD kaget banting ke kanan tabrak trotoar pembatas jalan dan kendaraan mobil box terbalik," ujarnya, Rabu (10/5).
Baca Juga:Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 10 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan
Akibat pergerakan mendadak tersebut, truk box langsung menghantam trotoar pembatas jalan dengan keras dan langsung terbalik di tengah jalur. Kendaraan pelaku tabrak lari langsung memacu gas dan kabur meninggalkan lokasi kejadian begitu saja.
Benturan keras terhadap pembatas jalan membuat kondisi truk box mengalami kerusakan yang sangat fatal. Roda depan kendaraan dilaporkan copot sepenuhnya dari bodi, dibarengi dengan kondisi as roda depan yang patah total.
Tidak hanya kerusakan armada, seluruh muatan karung berisi biji plastik yang berada di dalam boks tumpah ruah dan berantakan menutup permukaan aspal. Beruntung, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna