Flyover Pesing Macet Total Pagi Tadi, Penyebabnya Truk Box Terbalik hingga Roda Copot

JawaPos.com - Sebuah kecelakaan tunggal terjadi di jalur Flyover Pesing, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, pada Rabu (10/6) dini hari. Sebuah truk box bermuatan biji plastik terbalik hingga mengalami kerusakan parah setelah dikejutkan oleh kendaraan misterius yang menyalip secara mendadak. Insiden tersebut berlangsung sekitar pukul 03.25 WIB saat kondisi jalanan masih relatif sepi. Truk boks bernomor polisi E 9541 AD itu tengah melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng sebelum akhirnya hilang kendali di pangkal jembatan layang.

Kronologi Truk Box Oleng Akibat Disalip Paksa

KBO Satlantas Polres Metro Jakarta Barat AKP Sudarmo menjelaskan, peristiwa bermula ketika truk box yang dikemudikan oleh Ahmad Salim, 71, warga Cirebon, melaju dari arah timur ke barat di Jalan Daan Mogot.

Tepat di tanjakan Flyover Pesing, sebuah kendaraan jenis Mitsubishi Colt Diesel bak terbuka yang belum diketahui identitasnya datang dengan kecepatan tinggi dari arah belakang kanan.

Kendaraan bak terbuka tersebut langsung memotong jalur dan menyalip paksa dari sisi kanan. Manuver berbahaya ini membuat Ahmad Salim terkejut hingga secara refleks membanting setir ke arah kanan demi menghindari benturan langsung.

"Tiba- tiba dari arah belakang kanan datang kendaraan Mobil Cold disel bak terbuka nopol tidak diketahui kabur mendahului atau menyalip dari arah kanan sehingga pengemudi kendaraan Mobil box nopol E 9541 AD kaget banting ke kanan tabrak trotoar pembatas jalan dan kendaraan mobil box terbalik," ujarnya, Rabu (10/5).

Akibat pergerakan mendadak tersebut, truk box langsung menghantam trotoar pembatas jalan dengan keras dan langsung terbalik di tengah jalur. Kendaraan pelaku tabrak lari langsung memacu gas dan kabur meninggalkan lokasi kejadian begitu saja.

Benturan keras terhadap pembatas jalan membuat kondisi truk box mengalami kerusakan yang sangat fatal. Roda depan kendaraan dilaporkan copot sepenuhnya dari bodi, dibarengi dengan kondisi as roda depan yang patah total.