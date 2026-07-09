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Ryandi Zahdomo
Kamis, 9 Juli 2026 | 22.51 WIB

Mobil Dinas TNI Hilang Kendali di Ruas Tol Depan DPR: Tiang Rambu Roboh dan 2 Korban Dievakuasi

Mobil dinas TNI kecelakaan di Tol Dalam Kota depan DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/7). (Istimewa) - Image

Mobil dinas TNI kecelakaan di Tol Dalam Kota depan DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/7). (Istimewa)

JawaPos.com - Sebuah kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan taktis (Tantis) mobil dinas TNI terjadi di ruas Tol Dalam Kota, tepatnya di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/7) pagi.

Insiden ini mengakibatkan sebuah tiang rambu jalan roboh hingga menghalangi jalur bebas hambatan dan memicu kemacetan lalu lintas. Menurut laporan pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.30 WIB.

Mobil dinas TNI tersebut awalnya melaju dari arah Timur menuju ke Barat sebelum akhirnya kehilangan kendali di lokasi kejadian.

Kronologi Kejadian di KM 9.800 Tol Dalam Kota

Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, membeberkan kronologi awal runtutan kecelakaan tersebut.

"Setibanya di TKP tepatnya di offramp Pulo dia/ KM 9.800 (A), tiba-tiba kendaraan hilang kendali dan menabrak separator serta tiang rambu-rambu di lokasi tersebut," ujar Kharisma, Kamis (9/7).

Hantaman keras dari kendaraan taktis tersebut membuat plang atau tiang rambu jalan di tepi tol langsung roboh ke badan jalan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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