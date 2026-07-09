Mobil Dinas TNI Hilang Kendali di Ruas Tol Depan DPR: Tiang Rambu Roboh dan 2 Korban Dievakuasi

JawaPos.com - Sebuah kecelakaan tunggal yang melibatkan kendaraan taktis (Tantis) mobil dinas TNI terjadi di ruas Tol Dalam Kota, tepatnya di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (9/7) pagi.

Insiden ini mengakibatkan sebuah tiang rambu jalan roboh hingga menghalangi jalur bebas hambatan dan memicu kemacetan lalu lintas. Menurut laporan pihak kepolisian, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 08.30 WIB.

Mobil dinas TNI tersebut awalnya melaju dari arah Timur menuju ke Barat sebelum akhirnya kehilangan kendali di lokasi kejadian.

Kronologi Kejadian di KM 9.800 Tol Dalam Kota Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Kharisma Arbita Bangsa, membeberkan kronologi awal runtutan kecelakaan tersebut.

"Setibanya di TKP tepatnya di offramp Pulo dia/ KM 9.800 (A), tiba-tiba kendaraan hilang kendali dan menabrak separator serta tiang rambu-rambu di lokasi tersebut," ujar Kharisma, Kamis (9/7).