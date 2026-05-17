3 Pemotor di Jakbar Terpental Tabrak Tiang Gara-gara Dikejar Musuh, Motor Malah Dibawa Kabur!

Ilustrasi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. (Antara)
JawaPos.com - Aksi mencekam terekam kamera dan viral di media sosial. Tiga orang pemotor terpental hebat usai menabrak tiang di pinggir Jalan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Kejadian tragis ini bermula saat para korban panik melarikan diri dari kejaran kelompok bersenjata tajam (sajam).
Nahas, setelah ketiga korban terjatuh dan kabur menyelamatkan diri, sepeda motor mereka langsung digondol oleh kawanan pelaku.
Dalam video yang beredar luas di media sosial, atmosfer kepanikan terlihat jelas. Para korban yang berboncengan tiga tampak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi karena diburu oleh sekelompok pemotor lain yang mengacungkan senjata tajam.
Karena hilang kendali akibat panik, motor korban menghantam tiang di pinggir jalan dengan keras hingga membuat tubuh mereka terpental ke aspal. Sadar nyawanya terancam, para korban langsung bangkit dan lari kocar-kacir meninggalkan motornya di lokasi kejadian.
Melihat situasi tersebut, kelompok pelaku langsung mengambil alih motor korban yang tergeletak dan membawanya kabur.
Merespons video viral tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih mendalami kronologi pasti di lapangan.
"Kronologis pastinya belum bisa dipastikan dari kedua belah pihak. Sampai sekarang kami sudah mencari pemilik motor dan belum ada yang mengakui sebagai pemilik motor," ujar Sudrajat, Minggu (17/5).
Pihak kepolisian juga menambahkan dugaan awal terkait motif di balik kejadian mencekam di Tambora ini. "Sepertinya tawuran ya, karena sejauh ini memang belum ada laporan yang masuk," tandas dia.
