Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 18 Mei 2026 | 00.59 WIB

3 Pemotor di Jakbar Terpental Tabrak Tiang Gara-gara Dikejar Musuh, Motor Malah Dibawa Kabur!

Ilustrasi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. (Antara) - Image

Ilustrasi kecelakaan yang melibatkan sepeda motor. (Antara)

JawaPos.com - Aksi mencekam terekam kamera dan viral di media sosial. Tiga orang pemotor terpental hebat usai menabrak tiang di pinggir Jalan Bandengan, Tambora, Jakarta Barat. Kejadian tragis ini bermula saat para korban panik melarikan diri dari kejaran kelompok bersenjata tajam (sajam).

Nahas, setelah ketiga korban terjatuh dan kabur menyelamatkan diri, sepeda motor mereka langsung digondol oleh kawanan pelaku.

Rekaman Video Viral: Korban Panik Dikejar Geng Bersajam

Dalam video yang beredar luas di media sosial, atmosfer kepanikan terlihat jelas. Para korban yang berboncengan tiga tampak memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi karena diburu oleh sekelompok pemotor lain yang mengacungkan senjata tajam.

Karena hilang kendali akibat panik, motor korban menghantam tiang di pinggir jalan dengan keras hingga membuat tubuh mereka terpental ke aspal. Sadar nyawanya terancam, para korban langsung bangkit dan lari kocar-kacir meninggalkan motornya di lokasi kejadian.

Melihat situasi tersebut, kelompok pelaku langsung mengambil alih motor korban yang tergeletak dan membawanya kabur.

Polisi Turun Tangan, Diduga Dipicu Aksi Tawuran

Merespons video viral tersebut, pihak kepolisian langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan. Kanit Reskrim Polsek Tambora AKP Sudrajat Djumantara menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih mendalami kronologi pasti di lapangan.

"Kronologis pastinya belum bisa dipastikan dari kedua belah pihak. Sampai sekarang kami sudah mencari pemilik motor dan belum ada yang mengakui sebagai pemilik motor," ujar Sudrajat, Minggu (17/5).

Pihak kepolisian juga menambahkan dugaan awal terkait motif di balik kejadian mencekam di Tambora ini. "Sepertinya tawuran ya, karena sejauh ini memang belum ada laporan yang masuk," tandas dia.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
Warung Bakso di Klaten Viral usai Cantumkan Biaya AC Rp 3.000 di Struk, Warganet: Kursinya Sekalian! - Image
Berita Daerah

Warung Bakso di Klaten Viral usai Cantumkan Biaya AC Rp 3.000 di Struk, Warganet: Kursinya Sekalian!

Minggu, 17 Mei 2026 | 22.03 WIB

Viral Isu Konflik Mbappe di Real Madrid, Toni Kroos Langsung Beri Klarifikasi - Image
Sepak Bola Dunia

Viral Isu Konflik Mbappe di Real Madrid, Toni Kroos Langsung Beri Klarifikasi

Minggu, 17 Mei 2026 | 18.18 WIB

Jelajahi 8 Destinasi Wisata Favorit di Jawa Timur yang Viral di Media Sosial, dari Kawah hingga Pantai Eksotis - Image
Travelling

Jelajahi 8 Destinasi Wisata Favorit di Jawa Timur yang Viral di Media Sosial, dari Kawah hingga Pantai Eksotis

Minggu, 17 Mei 2026 | 03.03 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore