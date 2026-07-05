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Ryandi Zahdomo
Senin, 6 Juli 2026 | 00.26 WIB

Identitas Pemotor 'Abang Jago' di Jagakarsa Terungkap, Kapolsek: Bukan Anggota

Ilustrasi pemukulan. Dok. JawaPos - Image

Ilustrasi pemukulan. Dok. JawaPos

Jawapos.com - Aksi dugaan penganiayaan di jalanan kembali terjadi dan viral di media sosial. Kali ini, seorang pengendara sepeda motor menjadi korban pemukulan tanpa sebab jelas oleh pria asing di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Sabtu (4/7). Pihak kepolisian kini tengah menyelidiki insiden tersebut.

Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi menuturkan, pihaknya telah mengantongi identitas lengkap terduga pelaku. Nurma juga mengklarifikasi spekulasi yang beredar di masyarakat mengenai latar belakang pria arogan tersebut.

"Kalau datanya lengkap. Bukan (anggota aparat polisi)," ujar Kompol Nurma Dewi, Minggu (5/7).

Kompol Nurma Dewi menyatakan bahwa jajarannya sudah diterjunkan ke lapangan untuk mengumpulkan bukti-bukti pendukung, termasuk mencari lokasi pasti tempat kejadian perkara (TKP) serta memeriksa saksi-saksi di sekitar lokasi. Polisi memastikan proses hukum akan tetap berjalan, bahkan jika korban belum membuat laporan resmi.

"Dia (korban) lagi di Polsek kan gitu. Mau bikin laporan atau tidak nanti kita silakan, tapi tetep kita proses, gitu aja udah," kata Nurma.

Kronologi Pemukulan: Ditabrak dari Belakang dan Dipukul 3 Kali

Peristiwa diceritakan korban melalui instagram pribadinya @ahmadabdulazis21, Sabtu (4/7). Ia menceritakan, insidem bermula saat dirinya tengah melintas di jalanan Jagakarsa. Secara tiba-tiba, sebuah sepeda motor berwarna hijau yang dikendarai seorang pria tanpa helm tiba-tiba menabrak bagian belakang motor korban.

Bukannya meminta maaf, pelaku yang mengenakan kaus biru lengan pendek itu justru menghampiri korban dengan gelagat agresif dan melontarkan kata-kata kasar. Berdasarkan rekaman video liputan korban, pelaku langsung melayangkan pukulan ke arah kepala sebanyak tiga kali saat korban mencoba meminta penjelasan.

"Kenapa lu tiba-tiba nampol gw bang?" tanya korban di dalam video yang viral tersebut.

Pelaku yang bertindak acuh justru menantang balik korban dengan nada arogan. "Ya udah video call bokap lu. Buka helm lo. Lo gak kenal sama gw," balas pelaku sembari meminta korban untuk menepi.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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