Nasib Akhir 'Bang Jago' Jagakarsa: Resmi Jadi Tersangka dan Jalani Tes Urine

JawaPos.com - Pelaku pemukulan bermotor yang viral dan bikin marah netizen di Jagakarsa, Jakarta Selatan kini tidak bisa lagi jumawa. Polisi bertindak cepat mengamankan pria berinisial FRS, 37 tahun, di kediamannya di kawasan Cipedak pada Minggu (5/7).

Status hukum pria yang dijuluki netizen 'Bang Jago' ini langsung dinaikkan menjadi tersangka setelah diamankan. Kapolsek Jagakarsa Kompol Nurma Dewi menegaskan pihak kepolisian berkomitmen mengusut tuntas aksi premanisme jalanan ini.

Pelaku kini dijerat dengan pasal penganiayaan ringan. "Iya, sudah tersangka. Kemarin kita kan kenanya itu Pasal 352 karena kan penganiayaan ringan," ujar Kompol Nurma Dewi, Senin (6/7).

Pihak penyidik Polsek Jagakarsa juga tes fisik pelaku secara tegas. Polisi melakukan tes urine terhadap FRS untuk memastikan apakah aksi nekat dan temperamentalnya dipengaruhi zat terlarang atau tidak.

"Iya lah, dites urine. Nanti positif atau tidaknya nanti saya infokan lagi," tambah Nurma. Langkah cepat ini merespons keresahan publik.

Video penganiayaan di Lapangan Al Bainah, Jalan Moch Kahfi II viral Sabtu (4/7). Polisi pastikan proses hukum berjalan tanpa pandang bulu meski korban belum buat laporan resmi tertulis.

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