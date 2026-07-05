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Antara
Minggu, 5 Juli 2026 | 19.21 WIB

8 Jalan di Jakarta yang Dilakukan Pengaturan saat Kunjungan PM Singapura Hari Ini

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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Perdana Menteri Singapura. (ANTARA/Pemprov DKI Jakarta)

JawaPos.com – Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong akan berkunjung ke Indonesia pada hari ini, Minggu (5/7) hingga besok (6/7).

Terkait kunjungan itu, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta, guna mengamankan rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut

Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados mengatakan, rombongan PM Singapura dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan mulai pukul 18.00 WIB.

"Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Singapura, Y.M. Lawrence Wong dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada Minggu-Senin, 5 sampai dengan 6 Juli 2026 pukul 18.00 WIB sampai selesai," kata Robby, Minggu (5/7) sebagaimana  dilansir dari Antara.

Menurut dia, pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengamanan kepada tamu negara selama berada di ibu kota.

Ada sedikitnya delapan ruas jalan yang akan dilintasi oleh rombongan kenegaraan tersebut, meliputi:

  • Jalan Raya Halim Perdanakusuma
  • Jalan MT Haryono
  • Jalan Gatot Subroto
  • Jalan Jenderal Sudirman
  • Jalan Karet Pasar Baru Timur III
  • Jalan Karet Pasar Baru Timur II
  • Jalan Galunggung
  • Jalan Medan Merdeka Barat

Robby memastikan bahwa pihaknya tidak akan menutup jalan secara total, melainkan melakukan rekayasa secara situasional demi kenyamanan pengguna jalan lain.

"Penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas," jelasnya.

Editor: Bayu Putra
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