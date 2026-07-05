8 Jalan di Jakarta yang Dilakukan Pengaturan saat Kunjungan PM Singapura Hari Ini

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menemui Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, di Istana Perdana Menteri Singapura. (ANTARA/Pemprov DKI Jakarta) JawaPos.com – Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong akan berkunjung ke Indonesia pada hari ini, Minggu (5/7) hingga besok (6/7).

Terkait kunjungan itu, Ditlantas Polda Metro Jaya menyiapkan rekayasa arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan di Jakarta, guna mengamankan rangkaian kunjungan kenegaraan tersebut

​Kabagbinopsnal Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Robby Hefados mengatakan, rombongan PM Singapura dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan mulai pukul 18.00 WIB.

​"Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Singapura, Y.M. Lawrence Wong dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada Minggu-Senin, 5 sampai dengan 6 Juli 2026 pukul 18.00 WIB sampai selesai," kata Robby, Minggu (5/7) sebagaimana dilansir dari Antara.

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​Menurut dia, pengawalan dan pengaturan lalu lintas sementara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan sekaligus pengamanan kepada tamu negara selama berada di ibu kota.

​Ada sedikitnya delapan ruas jalan yang akan dilintasi oleh rombongan kenegaraan tersebut, meliputi:

​ Jalan Raya Halim Perdanakusuma

Jalan Raya Halim Perdanakusuma ​ Jalan MT Haryono

Jalan MT Haryono ​ Jalan Gatot Subroto

Jalan Gatot Subroto ​ Jalan Jenderal Sudirman

Jalan Jenderal Sudirman ​ Jalan Karet Pasar Baru Timur III

Jalan Karet Pasar Baru Timur III ​ Jalan Karet Pasar Baru Timur II

Jalan Karet Pasar Baru Timur II ​ Jalan Galunggung

Jalan Galunggung ​ Jalan Medan Merdeka Barat ​Robby memastikan bahwa pihaknya tidak akan menutup jalan secara total, melainkan melakukan rekayasa secara situasional demi kenyamanan pengguna jalan lain.

​"Penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas," jelasnya.