Detik-detik Warga Cengkareng Kepung Api dari Kulkas Rumah Makan Sebelum Menjalar

JawaPos.com - Sebuah rumah makan di kawasan Jalan Taman Palem, Cengkareng Timur, Jakarta Barat, nyaris ludes dilalap si jago merah pada Jumat (3/7) malam. Insiden ini sempat memicu kepanikan luar biasa di kalangan warga sekitar setelah munculnya percikan api yang diduga kuat berasal dari korsleting listrik pada kulkas.

Beruntung, aksi cepat dan tanggap dari warga setempat berhasil menjinakkan api sebelum sempat membesar dan merembet ke bangunan lain. Berkat gotong royong tersebut, tidak ada korban jiwa maupun kerusakan fatal dalam insiden ini.

Kasi Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi menuturkan, laporan peristiwa ini pertama kali diterima petugas sekitar pukul 20.02 WIB. Laporan didapat dari seorang warga yang berinisiatif datang langsung ke Pos Damkar Cengkareng Timur.

"Setelah menerima laporan, petugas langsung berangkat pukul 20.04 WIB dan tiba di lokasi pada pukul 20.06 WIB untuk melakukan pengecekan," ujar Syaiful saat dikonfirmasi, Jumat (3/7).

Pihak Damkar sebenarnya langsung menerjunkan satu unit mobil pemadam yang diperkuat oleh lima personel ke lokasi kejadian. Namun, setibanya di tempat, kobaran api rupanya sudah berhasil dijinakkan secara mandiri oleh warga sekitar yang sigap.

Meski api sudah padam, petugas tetap melakukan penyisiran menyeluruh guna memastikan tidak ada lagi bara tersembunyi yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Petugas juga langsung melakukan pendataan menyeluruh di area tempat kejadian perkara (TKP).

"Dugaan sementara penyebab kejadian akibat fenomena kelistrikan pada kulkas," ungkap Syaiful.

Kebakaran ini untungnya hanya berdampak pada area kecil sekitar 4 meter persegi di dalam rumah makan tersebut. Kerugian materiil dipastikan minim, serta tidak ada korban luka maupun korban jiwa.