Update Korban Gempa Bumi Sulteng: 5.784 Warga Terdampak dan Ribuan Rumah Rusak

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data dampak gempa bumi magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Selasa (16/6). Sampai hari ini Rabu (17/6), petugas di lapangan mencatat sebanyak 5.784 warga terdampak bencana tersebut. Ribuan rumah warga juga dilaporkan rusak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa data dikumpulkan oleh petugas dari Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Parigi Moutong. Dia menyatakan, 5.784 warga terdampak berasal dari 1.834 kepala keluarga.

”Sebanyak 73 warga dilaporkan mengalami luka ringan, sementara 3 orang lainnya mengalami luka berat. Adapun jumlah korban meninggal dunia masih tercatat 1 orang tanpa adanya penambahan dari laporan sebelumnya,” terang dia kepada awak media.

Berdasar data dan laporan yang diterima oleh BNPB, Kabupaten Sigi merupakan daerah paling parah terdampak gempa bumi. Berdasar data terbaru, sebagian besar dari total jumlah warga terdampak berasal dari Sigi. Jumlahnya mencapai 1.813 kepala keluarga atau 5.744 jiwa.

”Selain itu, tercatat 71 orang mengalami luka ringan, 3 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia (di Sigi),” imbuhnya.

Bukan hanya jumlah korban yang paling tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi juga mencatat kerusakan infrastruktur paling signifikan terjadi di Sigi. Secara keseluruhan ada 1.074 unit rumah mengalami kerusakan, baik yang rusak ringan maupun berat.

Sampai saat ini pendataan dan penanganan darurat masih terus dilakukan oleh BPBD bersama tim gabungan. Menyusul hal tersebut, pemerintah daerah setempat juga akan mengaktivasi Pos Komando di wilayah Desa Maku menggunakan Kantor Pusdalops BPBD Kabupaten Sigi.

”Serta mendistribusikan bantuan logistik di wilayah terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” jelasnya.