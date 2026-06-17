Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 17 Juni 2026 | 23.29 WIB

Update Korban Gempa Bumi Sulteng: 5.784 Warga Terdampak dan Ribuan Rumah Rusak

Salah satu rumah warga yang terdampak gempa bumi di Sulteng pada Selasa (16/6). Gempa bumi menyebabkan ribuan rumah rusak. Termasuk yang rusak berat. (BNPB) - Image

Salah satu rumah warga yang terdampak gempa bumi di Sulteng pada Selasa (16/6). Gempa bumi menyebabkan ribuan rumah rusak. Termasuk yang rusak berat. (BNPB)

JawaPos.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data dampak gempa bumi magnitudo 6,7 di Sulawesi Tengah (Sulteng) pada Selasa (16/6). Sampai hari ini Rabu (17/6), petugas di lapangan mencatat sebanyak 5.784 warga terdampak bencana tersebut. Ribuan rumah warga juga dilaporkan rusak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa data dikumpulkan oleh petugas dari Kabupaten Sigi, Kota Palu, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Parigi Moutong. Dia menyatakan, 5.784 warga terdampak berasal dari 1.834 kepala keluarga.

”Sebanyak 73 warga dilaporkan mengalami luka ringan, sementara 3 orang lainnya mengalami luka berat. Adapun jumlah korban meninggal dunia masih tercatat 1 orang tanpa adanya penambahan dari laporan sebelumnya,” terang dia kepada awak media.

Berdasar data dan laporan yang diterima oleh BNPB, Kabupaten Sigi merupakan daerah paling parah terdampak gempa bumi. Berdasar data terbaru, sebagian besar dari total jumlah warga terdampak berasal dari Sigi. Jumlahnya mencapai 1.813 kepala keluarga atau 5.744 jiwa.

”Selain itu, tercatat 71 orang mengalami luka ringan, 3 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia (di Sigi),” imbuhnya.

Bukan hanya jumlah korban yang paling tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sigi juga mencatat kerusakan infrastruktur paling signifikan terjadi di Sigi. Secara keseluruhan ada 1.074 unit rumah mengalami kerusakan, baik yang rusak ringan maupun berat.

Sampai saat ini pendataan dan penanganan darurat masih terus dilakukan oleh BPBD bersama tim gabungan. Menyusul hal tersebut, pemerintah daerah setempat juga akan mengaktivasi Pos Komando di wilayah Desa Maku menggunakan Kantor Pusdalops BPBD Kabupaten Sigi.

”Serta mendistribusikan bantuan logistik di wilayah terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak,” jelasnya.

Khusus di Palu, Abdul Muhari menyampaikan bahwa jumlah korban luka masih tercatat 2 orang. Sementara di Kabupaten Poso terdapat 1 warga yang mengalami luka-luka. Adapun di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 21 kepala keluarga atau 40 jiwa dilaporkan terdampak gempa bumi.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Update Korban Terdampak Gempa Bumi Sulteng, 109 Jiwa Mengungsi, 8 Luka Berat, dan 24 Luka Ringan - Image
Nasional

Update Korban Terdampak Gempa Bumi Sulteng, 109 Jiwa Mengungsi, 8 Luka Berat, dan 24 Luka Ringan

Rabu, 17 Juni 2026 | 03.46 WIB

Bangunan Hingga Jalan Rusak, BNPB Terus Data Kerusakan Pasca Gempa Bumi Sulteng - Image
Berita Daerah

Bangunan Hingga Jalan Rusak, BNPB Terus Data Kerusakan Pasca Gempa Bumi Sulteng

Selasa, 16 Juni 2026 | 23.41 WIB

Siaga Darurat Karhutla di Jambi, BNPB Laksanakan Operasi Modifikasi Cuaca Sampai 12 Juni - Image
Nasional

Siaga Darurat Karhutla di Jambi, BNPB Laksanakan Operasi Modifikasi Cuaca Sampai 12 Juni

Senin, 8 Juni 2026 | 01.44 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore