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Antara
Rabu, 1 Juli 2026 | 06.33 WIB

FJGS 2026 Jadi Ajang Promosi UMKM di Jakarta Selatan

Konferensi pers Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026. (Istimewa) - Image

Konferensi pers Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 menjadi ajang promosi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Jakarta, khususnya Jakarta Selatan sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi.

"Mari kita dukung UMKM dan produk lokalnya. Ada fesyen dan wastra, makanan dan minuman, ada kriya dan kerajinan, serta ada juga aneka produk kreatif unggulan Jakarta," kata Ketua Harian Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) DKI Jakarta, Lisniawati Uus Kuswanto di Gandaria City Mall Jakarta Selatan, Selasa.

Kegiatan hasil kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta, serta Dekranasda DKI Jakarta ini menjadi ajang promosi bagi produk-produk unggulan pelaku UMKM.

Festival yang berlangsung pada 27 Juni hingga 3 Juli 2026 tersebut menghadirkan beragam produk berkualitas dari UMKM binaan, mulai dari fesyen dan wastra, makanan dan minuman, kriya, kerajinan, hingga berbagai produk kreatif khas Jakarta.

Lisniawati mengaku terkesan dengan kualitas produk yang ditampilkan para pelaku UMKM. Ajang ini menjadi momentum penting untuk mendorong pelaku usaha lokal terus berkembang dan meningkatkan daya saing.

"Alhamdulillah, hari ini saya mengunjungi pameran atau gelar produk Dekranasda, melihat produk-produknya, Masya Allah semuanya bagus," ucapnya.

Diharapkan kegiatan tersebut dapat menjadi penyemangat bagi para pelaku UMKM, khususnya di Jakarta Selatan untuk terus berinovasi dan menghasilkan produk berkualitas yang mampu mengharumkan nama Dekranasda DKI Jakarta.

Lisniawati mengajak masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan membeli dan menggunakan produk lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan UMKM.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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