Cek Jadwal Midnight Sale dan All Day Sale di Mall Jakarta, dan Cara Menang Mobil Listrik di FJGS 2026

Konferensi pers Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026. (Nurul Adriyana)
JawaPos.com - Festival Jakarta Great Sale (FJGS) 2026 kembali digelar sejak 10 Juni hingga 22 Juli 2026. Diikuti oleh 104 mal, FJGS kali ini menawarkan diskon fantastis hingga 70 persen, All Day Sale, hingga Midnight Sale.
Bagi Anda pemburu diskon dan promo menarik, ada dua agenda yang paling dinanti yakni Jadwal Midnight Sale Mall Jakarta dan peluang membawa pulang mobil listrik keren. Lewat program undian FJGS E-Shoppercard, Anda bisa belanja sepuasnya sekaligus berkesempatan mendapat hadiah utama.
Jadwal Midnight Sale Mall Jakarta dan All Day Sale 2026
Bagi Anda yang ingin berburu diskon tengah malam, catat Jadwal Midnight Sale Mall Jakarta terdekat. Pesta belanja tengah malam ini akan berpusat di Lotte Mall pada tanggal 27 Juni 2026. Mal ini siap memanjakan pengunjung dengan potongan harga selangit hingga larut malam.
Selain Midnight Sale, ada juga program All Day Sale atau belanja seharian penuh di beberapa mal besar lainnya. Anda bisa menikmati program All Day Sale di Grand Indonesia yang berlangsung pada 27-28 Juni 2026. Sementara itu, Mall @Bassura juga menggelar agenda serupa lebih awal, tepatnya pada 21 Juni 2026.
Ketua Festival Jakarta Great Sale, Mualim Wijoyo, menegaskan bahwa FJGS bukan sekadar ajang potong harga massal.
"Festival Jakarta Great Sale bukan hanya sekedar program diskon, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta yang berkelanjutan. Kami berharap FJGS 2026 dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor perdagangan, pariwisata, dan UMKM," ujarnya.
Tidak hanya banjir diskon, FJGS 2026 juga menyiapkan hadiah mewah mulai dari perhiasan emas dan berlian total Rp50 juta, voucher belanja Rp100 juta, hingga mobil listrik AION V Exclusive. Semua hadiah ini bisa Anda dapatkan melalui program undian FJGS E-Shoppercard.
Berikut adalah cara ikut undian berhadiah mobil listrik lewat FJGS E-Shoppercard yang sangat mudah untuk Anda ikuti:
- Unduh Aplikasi: Download aplikasi Apps FJGS di smartphone Anda lalu lakukan registrasi data diri.
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