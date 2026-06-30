Tol Jakarta-Cikampek Arah Cikampek Macet Pagi ini, Sistem Contraflow Mulai Diberlakukan

JawaPos.com - Pengguna jalan tol yang mengarah ke Cikampek pagi ini harus mengantisipasi perlambatan laju kendaraan. Pihak kepolisian bersama PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) resmi memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem contraflow di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek (Japek) mulai Selasa (30/6) pukul 07.19 WIB.

Langkah situasional ini diambil guna mengurai penumpukan volume kendaraan yang terjadi di sekitar area pemeliharaan jalan. Jalur lawan arah (contraflow) ini diterapkan mulai dari KM 23 hingga KM 28 arah Cikampek.

Alasan Pemberlakuan Contraflow di Tol Japek Kepadatan arus lalu lintas pagi ini dipicu oleh adanya proyek perawatan infrastruktur jalan tol yang sedang berjalan. Jasa Marga sengaja membuka lajur contraflow agar mobilitas logistik dan masyarakat tidak lumpuh total.

Pgs. Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Dary Achmad Budi, menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan tetap menjadi prioritas utama selama skema ini berjalan.

"Pemberlakuan contraflow dari KM 23 hingga KM 28 arah Cikampek dilakukan secara situasional berdasarkan diskresi Kepolisian dan kondisi lalu lintas di lapangan," ujar Dary dalam keterangan resminya, Selasa (30/6).

Ia menambahkan, rekayasa ini merupakan upaya menjaga kelancaran perjalanan di tengah pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jalan, sekaligus memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan tetap terjaga.

Imbauan untuk Pengguna Jalan Pihak Jasa Marga juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas hambatan perjalanan yang timbul akibat proyek perawatan jalan ini.

Bagi Anda yang berencana melintasi Tol Jakarta-Cikampek pagi hingga siang ini, berikut beberapa hal yang wajib diperhatikan: