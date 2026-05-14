Libur Panjang Kenaikan Isa Al-Masih, Tol Jakarta-Cikampek Berlakukan Contraflow Pagi Ini

JawaPos.com - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa contraflow di Ruas Tol Jakarta–Cikampek pada Kamis pagi, 14 Mei 2026. Kebijakan ini diterapkan menyusul meningkatnya volume kendaraan selama libur panjang Kenaikan Isa Al-Masih akhir pekan ini.

Contraflow diberlakukan mulai pukul 08.11 WIB di KM 55 hingga KM 65 arah Cikampek. Langkah tersebut dilakukan atas dukungan diskresi Kepolisian untuk mengurai kepadatan kendaraan yang mulai menumpuk menuju wilayah Jawa Barat dan sekitarnya.

Vice President Corporate Secretary & Legal PT Jasamarga Transjawa Tol, Ria Marlinda Paallo, mengatakan rekayasa lalu lintas ini merupakan bagian dari upaya menjaga kelancaran arus kendaraan selama periode libur panjang.

“JTT bersama Kepolisian terus memantau kondisi lalu lintas secara real-time dan mengambil langkah antisipatif guna memastikan arus kendaraan tetap bergerak dengan lancar, aman, dan terkendali,” ujar Ria.

Lonjakan kendaraan diperkirakan terjadi sejak pagi hingga malam hari seiring meningkatnya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momentum long weekend Kenaikan Yesus Kristus untuk bepergian ke luar kota.

Jasa Marga mengimbau para pengguna jalan untuk mempersiapkan perjalanan dengan baik, termasuk memastikan kendaraan dalam kondisi prima sebelum memasuki jalan tol. Pengendara juga diminta mengecek kecukupan saldo uang elektronik agar tidak terjadi antrean di gerbang tol.

Selain itu, pengguna jalan diingatkan untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan demi menjaga keselamatan bersama.