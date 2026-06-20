Tulis Komentar Bernada Pelecehan, Pemilik Akun JasfireStore97 Sampaikan Permohonan Maaf kepada Wakil Ketua BEM UI

Pemilik akun @JasfireStore97 menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Fatimah Azzahra. (Instagram @jabodetabek24info)
JawaPos.com - Pemilik akun @JasfireStore97 menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Wakil Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) Fatimah Azzahra. Dia mengaku telah lancang karena menuliskan komentar bernada pelecehan dalam salah satu unggahan di media sosial.
Dikutip dari akun @jabodetabek24info pada Sabtu (20/6), pemilik akun @JasfireStore97 yang mengaku bernama Jalaludin itu membuat pernyataan permohonan maaf lewat video. Dia mengaku sudah menuliskan komentar yang tidak pantas.
”Nama saya jalaludin, hari ini saya mau minta maaf ke wakil ketua BEM (UI) yang namanya Fatimah Azzahra, saya tidak tahu-menahu ya, itu karena kelancangan saya komen seperti itu, sekali lagi saya mohon minta maaf kepada wakil ketua BEM Fatimah Azzahra, mohon dimaafkan,” ucap dia.
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Dalam video yang sama, dia tidak menampik bahwa komentarnya telah membuat banyak orang sakit hati, terutama Fatimah Azzahra yang menjadi objek atas komentar tersebut. Untuk itu, dia menyatakan permohonan maaf dan berharap besar Fatimah berkenan memaafkan.
”Dari hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena tangan saya terlalu nakal. Semoga (Fatimah) bisa memaafkan mohon maaf saya, karena saya orang miskin, nggak punya apa-apa, mudah-mudahan maaf saya diterima,” ujarnya.
Berdasar unggahan @jabodetabek24info permohonan maaf itu disampaikan setelah pemilik akun @JasfireStore97 didatangi secara langsung. Dia diminta untuk menjelaskan ihwal komen bernada pelecehan tersebut dan secara langsung menyampaikan permohonan maaf.
”Saat didatangi untuk dimintai klarifikasi, pemilik akun tersebut mengaku berasal dari keluarga kurang mampu dan tidak memiliki pendidikan formal yang memadai. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas komentarnya yang dinilai tidak pantas dan telah menimbulkan keresahan,” tulis @jabodetabek24info.
Komentar @JasfireStore97 sekaligus menjadi pengingat kepada seluruh warganet agar selalu berhati-hati saat bermedia sosial. Sebab, bukan tidak mungkin komentar-komentar mereka dapat memicu keresahan bahkan bisa berbuntut proses hukum.
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