Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
Senin, 25 Mei 2026 | 04.48 WIB

Terus Mangkir, Polisi Akan Jemput Paksa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual ke Anak SLB

Ilustrasi korban pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos) - Image

Ilustrasi korban pelecehan seksual. (Dokumentasi Jawa Pos)

JawaPos.com - Penydidik Polres Metro Jakarta Barat membuka opsi penjemputan paksa terhadap terduga pelaku pelecehan seksual terhadap siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kalideres, Jakarta Barat. 

Hal ini setelah pihak terduga pelaku dua kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

Kasat Res PPA PPO Polres Metro Jakarta Barat Kompol Nunu Suparmi mengatakan, opsi tersebut bakal dieksekusi sesuai prosedur menyusul pihak terduga pelaku terus mangkir dari pemanggilan Polres atau tidak kooperatif.

"(Sampai hari ini) memang masih proses pemanggilan," kata Nunu dihubungi di Jakarta, Minggu (24/5).

Nunu menyampaikan, pihaknya telah mengirim surat pemanggilan terhadap terduga pelaku dalam proses penyidikan kasus dugaan pelecehan terhadap siswi SLB di Kalideres itu.

Namun, hingga surat panggilan kedua dilayangkan, pihak terduga pelaku mangkir dari panggilan penyidik.

"(Alasan mangkir dari pemeriksaan) enggak ada alasan," ujar Nunu.

Oleh karena itu, Nunu menegaskan bahwa pihaknya membuka opsi bakal penjemputan paksa terhadap terduga pelaku pelecehan terhadap siswi SLB di Kalideres itu.

"Nanti kan ada upaya paksa, sesuai prosedur," jelas dia.

Sementara Paman korban, Suwondo, berharap agar kasus dugaan pelecehan yang dialami keponakannya ini dapat segera selesai fan tuntas.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Diduga Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, FIFA Coret Rob Dieperink dari Daftar Wasit Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Diduga Terlibat Kasus Pelecehan Seksual, FIFA Coret Rob Dieperink dari Daftar Wasit Piala Dunia 2026

Sabtu, 16 Mei 2026 | 21.07 WIB

Hindari Proses Hukum di Bareskrim Polri, Syekh Ahmad Al Misry Berusaha Lepas Status Kewarganegaraan Indonesia - Image
Kasuistika

Hindari Proses Hukum di Bareskrim Polri, Syekh Ahmad Al Misry Berusaha Lepas Status Kewarganegaraan Indonesia

Kamis, 14 Mei 2026 | 21.30 WIB

Masih Berada di Mesir, Otoritas Setempat Tengah Cari Keberadaan Syekh Ahmad Al Misry  - Image
Nasional

Masih Berada di Mesir, Otoritas Setempat Tengah Cari Keberadaan Syekh Ahmad Al Misry 

Kamis, 14 Mei 2026 | 04.13 WIB

Terpopuler

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat - Image
1

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

2

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

3

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

4

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

5

Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi

6

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

7

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

8

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

9

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

10

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore