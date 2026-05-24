Terus Mangkir, Polisi Akan Jemput Paksa Terduga Pelaku Pelecehan Seksual ke Anak SLB

JawaPos.com - Penydidik Polres Metro Jakarta Barat membuka opsi penjemputan paksa terhadap terduga pelaku pelecehan seksual terhadap siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) di Kalideres, Jakarta Barat.

Hal ini setelah pihak terduga pelaku dua kali mangkir dari panggilan penyidik tanpa alasan dalam proses penyidikan kasus tersebut.

Kasat Res PPA PPO Polres Metro Jakarta Barat Kompol Nunu Suparmi mengatakan, opsi tersebut bakal dieksekusi sesuai prosedur menyusul pihak terduga pelaku terus mangkir dari pemanggilan Polres atau tidak kooperatif.

"(Sampai hari ini) memang masih proses pemanggilan," kata Nunu dihubungi di Jakarta, Minggu (24/5).

Nunu menyampaikan, pihaknya telah mengirim surat pemanggilan terhadap terduga pelaku dalam proses penyidikan kasus dugaan pelecehan terhadap siswi SLB di Kalideres itu.

Namun, hingga surat panggilan kedua dilayangkan, pihak terduga pelaku mangkir dari panggilan penyidik.

"(Alasan mangkir dari pemeriksaan) enggak ada alasan," ujar Nunu.

Oleh karena itu, Nunu menegaskan bahwa pihaknya membuka opsi bakal penjemputan paksa terhadap terduga pelaku pelecehan terhadap siswi SLB di Kalideres itu.

"Nanti kan ada upaya paksa, sesuai prosedur," jelas dia.