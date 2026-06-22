Beda Sendiri, Karangan Bunga Hitam Putih Dedi Mulyadi di HUT Jakarta Jadi Sorotan

JawaPos.com - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta menyisakan cerita menarik. Di tengah deretan karangan bunga ucapan selamat yang penuh warna di Balai Kota, ada satu yang mencuri perhatian publik karena penampilannya yang tak biasa.

Karangan bunga tersebut dikirimkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Berbeda dari instansi atau tokoh lain yang memilih warna-warni cerah, pria yang akrab disapa KDM ini justru memilih nuansa hitam dan putih yang kontras.

"Selamat ulang tahun Kota Jakarta ke-499. Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat," demikian bunyi tulisan pada karangan bunga unik tersebut.

Hingga saat ini, KDM belum memberikan keterangan resmi mengenai apakah etul karangan bunga itu dikirim oleh dirinya serta filosofi di balik pilihan warna tersebut. Secara umum, Hitam umumnya melambangkan duka dan kehilangan. Sementara putih melukiskan keikhlasan serta kedamaian.

Kombinasi hitam dan putih juga sering dikaitkan dengan simbol ketegasan, transisi, atau keseimbangan antara duka dan kedamaian.

Hingga kini pria yang juga aktif di media sosial ini belum memberikan keterangan mengenai makna karangan bunga ini.

Diketahui, selain KDM, terdapat sejumlah pejabat yang juga mengirimkan karangan bunga. Seperti, dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Persija Jakarta, Pelindo, dan berbagai BUMD DKI Jakarta.

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