Beda Sendiri, Karangan Bunga Hitam Putih Dedi Mulyadi di HUT Jakarta Jadi Sorotan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diduga mengirimkan karangan bunga ucapan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta bernuansa hitam putih di Balai Kota Jakarta, Senin (22/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta menyisakan cerita menarik. Di tengah deretan karangan bunga ucapan selamat yang penuh warna di Balai Kota, ada satu yang mencuri perhatian publik karena penampilannya yang tak biasa.
Karangan bunga tersebut dikirimkan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Berbeda dari instansi atau tokoh lain yang memilih warna-warni cerah, pria yang akrab disapa KDM ini justru memilih nuansa hitam dan putih yang kontras.
"Selamat ulang tahun Kota Jakarta ke-499. Kang Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat," demikian bunyi tulisan pada karangan bunga unik tersebut.
Hingga saat ini, KDM belum memberikan keterangan resmi mengenai apakah etul karangan bunga itu dikirim oleh dirinya serta filosofi di balik pilihan warna tersebut. Secara umum, Hitam umumnya melambangkan duka dan kehilangan. Sementara putih melukiskan keikhlasan serta kedamaian.
Kombinasi hitam dan putih juga sering dikaitkan dengan simbol ketegasan, transisi, atau keseimbangan antara duka dan kedamaian.
Hingga kini pria yang juga aktif di media sosial ini belum memberikan keterangan mengenai makna karangan bunga ini.
Baca Juga:Usai Driver Nangis Histeris, Dishub DKI Bakal Minta Seluruh Mal Jakarta Sediakan Parkir Gratis Ojol
Diketahui, selain KDM, terdapat sejumlah pejabat yang juga mengirimkan karangan bunga. Seperti, dari Kapolda Metro Jaya Komjen Pol. Asep Edi Suheri, Persija Jakarta, Pelindo, dan berbagai BUMD DKI Jakarta.
Lompatan Ekonomi Jakarta Menuju Usia Lima Abad
Terlepas dari dinamika tersebut, momentum menjelang usia lima abad ini menjadi pijakan penting bagi Jakarta untuk memperkuat posisinya sebagai motor pertumbuhan nasional.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan komitmennya untuk membawa Jakarta bertransformasi menjadi kota global yang tangguh, meskipun situasi geopolitik dunia sedang tidak menentu.
"Hampir 500 tahun perjalanan telah dilalui. Hari ini, di usia 499 tahun, Jakarta berada di gerbang menuju lima abad. Sebuah perjalanan yang mengajak kita menoleh sejenak ke masa lalu, sekaligus menatap masa depan Jakarta dengan penuh harapan," ujar Pramono saat memimpin Upacara Peringatan HUT Jakarta di Monas, Senin (22/6/2026).
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana