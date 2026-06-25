Truk Tabrak Halte Transjakarta Tebet Eco Park Lalu Kabur, Operasional Berjalan Normal

JawaPos.com - Sebuah truk bermuatan dilaporkan menabrak Halte Transjakarta Tebet Eco Park, Jakarta Selatan, hingga mengalami kerusakan cukup parah pada Kamis (25/6) dini hari. Meski fasilitas halte sempat porak-poranda akibat dihantam bagian atas truk, PT Transportasi Jakarta memastikan operasional busway di koridor tersebut tetap berjalan normal pagi ini.

Insiden yang terjadi sekitar pukul 02.50 WIB ini sempat memicu kekhawatiran para komuter ibu kota terkait potensi gangguan rute. Namun, manajemen Transjakarta langsung bergerak cepat melakukan penanganan di lokasi.

Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna setia bus Transjakarta akibat insiden tak terduga ini.

"Saat ini, halte sedang dalam proses perbaikan. Meskipun demikian, Halte Tebet Eco Park arah Pluit tetap dapat melayani pelanggan," ujar Ayu Wardhani, Kamis (25/6).

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Ayu juga menegaskan, seluruh operasional layanan yang melintasi halte tersebut dipastikan aman karena tetap mengutamakan aspek keselamatan dan kenyamanan pelanggan.

Kronologi Truk Nyangkut Saat Jalan Arteri Dialihkan Peristiwa ini bermula ketika arus lalu lintas kendaraan umum dialihkan ke dalam jalur khusus busway. Pengalihan ini terpaksa dilakukan karena jalan arteri di sekitar kawasan Tebet sedang dalam proses pengerjaan pengaspalan jalan.

Karena ukuran muatan yang terlalu tinggi, bagian atap truk tersebut tersangkut pada kanopi halte.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, membenarkan bahwa pengemudi truk tersebut langsung melarikan diri setelah menyadari kendaraannya merusak fasilitas publik.