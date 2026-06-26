Viral Oknum Pegolf Injak Leher Caddy di Tangerang, Kasusnya Ditangani Polisi

JawaPos.com - Jagat maya kembali dihebohkan oleh video aksi kekerasan yang melibatkan seorang oknum pegolf terhadap pekerja lapangan (caddy) berinisial R di Lapangan Golf Modernland, Kelapa Indah, Kota Tangerang.

Merespons keresahan publik, Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota menegaskan bahwa kasus dugaan penganiayaan ini sudah masuk dalam tahap penyelidikan intensif dan akan diproses secara profesional.

Peristiwa yang terjadi pada Selasa (23/6) malam tersebut menjadi viral setelah diunggah oleh akun X @nengsarah408.

Dalam video singkat yang beredar, korban tampak mengalami perlakuan kasar yang fatal, di mana bagian lehernya diduga diinjak oleh pelaku yang dikabarkan berinisial FP.

"Belum selesai kasus penyekapan Yuvita di Bandung, publik tanah air kembali dikagetkan dengan penganiayaan seorang caddy di lapangan golf Modernland, korban inisial R diduga dianiaya oleh FP," tulis pemilik akun dikutip Jumat (26/6).

Motif Pribadi dan Luka yang Dialami Korban Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa insiden brutal ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh masalah personal antara kedua belah pihak.

"Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, insiden diduga dipicu persoalan pribadi antara korban dan terlapor yang memiliki hubungan khusus," ujar AKP Iwan, Plt Kasi Humas Polres Metro Tangerang Kota, Jumat (26/6).

Akibat penganiayaan tersebut, korban R dilaporkan mengalami luka fisik yang cukup serius pada bagian wajah dan kepala.

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, ditemukan luka robek pada kepala, serta luka lebam di bagian kening, pipi, dan bibir korban.