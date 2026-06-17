Nekat Serang Polisi Pakai Golok, Pelaku Curanmor di Karawaci Tangerang Ditembak

JawaPos.com - Aksi kriminalitas jalanan di Kota Tangerang kembali digagalkan oleh pihak kepolisian. Kali ini, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bersenjata tajam harus menerima tindakan tegas setelah nekat melawan petugas saat hendak ditangkap.

Penangkapan ini dilakukan oleh jajaran Polsek Karawaci, Polres Metro Tangerang Kota. Pelaku yang diketahui merupakan seorang residivis kambuhan tak berkutik setelah timah panas bersarang di kaki kirinya karena mencoba menyerang polisi menggunakan sebilah golok.

Kronologi aksi curanmor di Karawaci Tangerang ini bermula dari laporan kehilangan satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik seorang warga bernama Rohmat. Insiden pencurian tersebut terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, pada Sabtu (13/6) sekitar pukul 01.00 WIB.

Begitu menerima laporan dari korban, Tim Opsnal Reskrim Polsek Karawaci bergerak cepat. Dipimpin oleh Kanit Reskrim AKP Riono dan Panit Reskrim Ipda Abdul Kholid, petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), memeriksa sejumlah saksi, serta menggelar penyelidikan intensif di lapangan.

Berdasarkan petunjuk dan hasil penyelidikan, pergerakan pelaku terendus mengarah ke luar wilayah Kota Tangerang, tepatnya menuju jalur utama antar-wilayah.

Perlawanan Sengit Pelaku Menggunakan Golok

Sekitar pukul 03.00 WIB atau hanya berselang dua jam setelah kejadian, petugas mengidentifikasi keberadaan pelaku di Jalan Raya Serang KM 10, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Saat itu, target terlihat sedang mengendarai sepeda motor yang ciri-cirinya sangat identik dengan motor milik korban.

Namun, proses penangkapan tidak berjalan mulus. Sadar dirinya sedang dikepung oleh petugas, pelaku justru mencoba kabur dan melakukan perlawanan yang membahayakan nyawa anggota polisi di lapangan dengan menghunuskan sebilah golok.

Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara sebanyak tiga kali agar pelaku menyerah. Karena imbauan tersebut diabaikan dan pelaku tetap nekat menyerang, polisi akhirnya mengambil tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki kiri pelaku hingga ia roboh dan menyerah.