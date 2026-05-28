BMW M1000 RR Isle of Man TT Edition Meluncur, Produksi Cuma 115 Unit di Dunia

JawaPos.com - BMW Motorrad resmi memperkenalkan BMW M1000 RR Limited Edition Isle of Man TT, motor sport edisi spesial yang diproduksi sangat terbatas untuk merayakan penyelenggaraan Isle of Man TT ke-115.

Superbike eksklusif ini hanya dibuat sebanyak 115 unit di seluruh dunia dan hadir dengan sejumlah detail khusus yang terinspirasi langsung dari ajang balap jalan raya paling legendaris tersebut.

Melansir dari laman visordoom.com, disebutkan secara teknis, BMW M1000 RR Isle of Man TT Edition masih menggunakan basis yang sama dengan BMW M1000 RR standar. Namun motor ini tampil berbeda lewat sentuhan desain dan komponen eksklusif yang membuatnya semakin spesial.

Salah satu ciri paling mencolok terlihat dari penggunaan warna British Racing Green yang dipadukan grafis khas sirkuit Mountain Course Isle of Man TT pada area tangki dan fairing samping.

BMW juga menambahkan nama beberapa titik ikonik lintasan seperti Rhencullen, Kirk Michael, Glen Helen, hingga Ramsey Hairpin pada bodi motor untuk memperkuat identitas balapnya.

Tak hanya mengandalkan tampilan visual, BMW M1000 RR Limited Edition Isle of Man TT juga dibekali berbagai komponen premium. Motor ini menggunakan tangki aluminium dengan finishing Satin Chrome serta jok Alcantara berwarna hitam yang memberikan kesan lebih eksklusif.

Detail karbon juga menjadi bagian penting pada superbike ini. BMW menyematkan penutup airbox karbon M lengkap dengan logo TT dan grafis Mountain Course.

Selain itu, tersedia pula M Race Cover Kit, swing arm hitam, branding TT pada subframe, paddock stand khusus, hingga karpet motor eksklusif dengan logo BMW M dan Isle of Man TT.

Setiap pembeli juga akan mendapatkan sertifikat keaslian, sementara nomor produksi masing-masing motor akan ditampilkan pada bagian atas triple clamp sebagai identitas unit spesial tersebut.