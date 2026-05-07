BMW Motorrad Bersiap Masuk Era Baru, Josef Honeder Pegang Kendali Teknologi

JawaPos.com - BMW Motorrad resmi melakukan perubahan besar di jajaran petinggi perusahaan. Mulai 1 Juni 2026, Josef Honeder ditunjuk sebagai Kepala Pengembangan BMW Motorrad dan akan memimpin seluruh arah teknis motor BMW masa depan, mulai dari desain, mesin, teknologi, hingga pengembangan sistem elektronik generasi terbaru.

BMW Motorrad resmi menunjuk Josef Honeder sebagai Head of Development atau Kepala Pengembangan baru mulai 1 Juni 2026. Dalam posisi strategis tersebut, Honeder akan bertanggung jawab penuh terhadap arah teknis seluruh lini sepeda motor BMW di masa depan.

Penunjukan ini membuat Josef Honeder menjadi sosok sentral dalam pengembangan motor BMW, mulai dari tahap konsep awal, rekayasa teknik, pengujian, hingga penyempurnaan teknologi terbaru untuk seluruh model BMW Motorrad.

Langkah ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa BMW Motorrad tengah mempersiapkan transformasi besar di era kendaraan roda dua modern yang semakin mengandalkan teknologi canggih, efisiensi mesin, dan sistem elektronik pintar.

Josef Honeder menggantikan Christof Lischka yang sebelumnya memimpin pengembangan berbagai model baru BMW Motorrad serta pembaruan lini produk dalam beberapa tahun terakhir.

Bukan sosok baru di BMW Group, Honeder diketahui memiliki pengalaman lebih dari dua dekade di industri otomotif bersama BMW. Lulusan teknik mesin tersebut pernah memegang sejumlah posisi penting dalam pengembangan kendaraan dan teknologi powertrain.

"Dalam beberapa tahun terakhir, Josef Honeder fokus pada pengembangan sistem powertrain dan teknologi suplai bahan bakar, sektor yang kini menjadi perhatian utama industri otomotif global di tengah tuntutan efisiensi dan regulasi emisi yang semakin ketat," tulis dalam laman visordown, Kamis (7/5)

Menariknya, Honeder juga pernah menjadi bagian dari BMW Motorrad pada periode 2011 hingga 2013. Saat itu ia terlibat dalam sejumlah program pengembangan motor BMW.

Kembalinya Josef Honeder ke BMW Motorrad dianggap sebagai langkah strategis untuk menggabungkan pengalaman teknik otomotif modern dengan karakter khas motor BMW yang dikenal premium dan berteknologi tinggi.

Penunjukan ini hadir di tengah agresivitas BMW Motorrad menghadirkan berbagai model dan teknologi baru di pasar global. Dalam beberapa tahun terakhir, BMW terus memperkuat lini motor adventure, sport, hingga kendaraan listrik roda dua.

Masuknya Honeder diperkirakan akan mempercepat pengembangan teknologi masa depan BMW Motorrad, termasuk sistem penggerak alternatif, efisiensi mesin, hingga integrasi elektronik yang semakin kompleks di motor generasi baru.