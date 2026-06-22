Aliansi Emak-Emak Dukung MBG Gelar Aksi Hari Ini, 3.761 Polisi Dikerahkan

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kawasan Jakarta Pusat diprediksi akan mengalami kepadatan hari ini, Senin (22/6). Sejumlah elemen masyarakat, mulai dari aliansi mahasiswa hingga gerakan emak-emak bersatu, menjadwalkan aksi unjuk rasa besar-besaran di beberapa titik vital ibu kota.
Salah satu agenda yang mencuri perhatian adalah aksi massa yang menyuarakan dukungan terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu ada pula aksi dari Aliansi Cipayung Menggugat di DPR/MPR RI. Mereka menuntut pendidikan gratis, turunkan harga BBM dan evaluasi program MBG.
Polres Metro Jakarta Pusat mengonfirmasi bahwa sebanyak 3.761 personel gabungan telah diterjunkan untuk mengamankan situasi. Massa rencananya akan memadati dua titik utama, yakni kawasan Silang Selatan Monas dan di depan Gedung DPR-MPR RI.
Aparat yang bertugas merupakan gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, BKO TNI, serta unsur Pemerintah Daerah DKI Jakarta.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, prioritas utama petugas adalah memberikan pelayanan dan memastikan hak berpendapat warga negara terpenuhi dengan aman.
Reynold memberikan instruksi ketat kepada seluruh personel di lapangan untuk menjaga profesionalitas dan tidak mudah terprovokasi oleh situasi yang dinamis.
"Kami menyiapkan personel untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan aman dan tertib. Kami mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, serta tetap mengutamakan keselamatan masyarakat maupun personel di lapangan," ujar Reynold, Senin (22/6).
Ia juga menggarisbawahi bahwa seluruh personel yang berjaga dilarang keras membawa senjata api (senpi) maupun senjata tajam guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
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