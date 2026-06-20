Jelang HUT ke-500 Jakarta, Pemprov DKI Siapkan Agenda Budaya untuk Setahun

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (20/4). (Istimewa)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan kalender agenda kegiatan budaya dan pariwisata untuk satu tahun menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-500 Kota Jakarta pada 2027 untuk memperkuat posisi sebagai kota global sekaligus memberi kepastian program bagi industri pariwisata dan perhotelan.
“Kami sedang mendesain kalender kegiatan dari Januari sampai Desember 2027. Setiap bulan akan ada kegiatan berskala internasional karena Jakarta sedang menuju kota global," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (20/6).
Dia mengatakan upaya tersebut juga menjadi panduan bagi sektor pariwisata dan perhotelan untuk menyiapkan berbagai atraksi yang mendukung kegiatan.
Menurut Rano, kegiatan budaya perlu dirancang tidak hanya sebagai ruang pelestarian, tetapi juga sebagai penggerak kunjungan wisata dan ekonomi kota.
Dia menyebutkan rangkaian kegiatan sejak perayaan Natal hingga Idul Fitri misalnya, telah menciptakan perputaran ekonomi sekitar Rp68 triliun.
“Targetnya tentu meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Dengan kunjungan yang meningkat, fiskal Jakarta juga ikut tumbuh,” ujar Rano.
Dalam rangkaian HUT Jakarta tahun ini, Pemprov DKI menghadirkan agenda keagamaan, termasuk Haul Ulama dan Habaib, sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh yang turut membentuk perjalanan sejarah Jakarta.
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Selain itu, industri perhotelan turut diajak memperluas promosi budaya Betawi melalui sajian kuliner, pertunjukan seni, dan pengalaman khas Jakarta bagi wisatawan.
Rano pun berharap kolaborasi dengan sektor perhotelan dapat membuat budaya Betawi semakin dekat dengan wisatawan. Bentuk kolaborasi tersebut, di antaranya melalui penyajian kuliner khas, pertunjukan tari tradisional, serta penyambutan tamu dengan nuansa Betawi.
“Kami memiliki sekitar 15 hotel yang sudah bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Ini bagian dari upaya mengangkat budaya Betawi melalui berbagai aktivitas yang dekat dengan wisatawan,” ungkap Rano.
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