Wagub Rano Karno Sebut HUT Jakarta Momentum Perkuat Budaya Tertib

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat hadiri Malam puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta di kawasan Bundaran HI, Sabtu (27/6). (Istimewa)
JawaPos.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno berharap HUT Ke-499 Jakarta menjadi momentum untuk semakin memperkuat budaya tertib di ruang publik dan meningkatkan kepedulian lingkungan.
Menurut dia, hal tersebut sebenarnya mulai terlihat dari antusiasme masyarakat yang menikmati rangkaian perayaan acara dengan tetap menjaga ketertiban, termasuk saat menggunakan transportasi umum.
"Mudah-mudahan di usia ke-499, warga Jakarta semakin dewasa. Saya melihat masyarakat sudah semakin tertib, bahkan saat mengantre di MRT. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh, dan itu menjadi kebahagiaan bagi kami," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Senin (29/6).
Rano mengatakan, HUT Jakarta juga menjadi momentum mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat edukasi pengelolaan sampah melalui kebiasaan memilah sampah dari sumbernya.
Upaya tersebut akan didukung dengan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di sejumlah wilayah untuk mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
"Kami ingin membangun budaya baru, yaitu memilah sampah dari sumbernya. Jika itu menjadi kebiasaan masyarakat, pengelolaan sampah Jakarta akan jauh lebih efektif,” kata Rano.
Adapun pada Minggu (28/6), Pemprov DKI Jakarta mengadakan acara “Jakarta Penuh Warna” di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Mengusung tema keberagaman dan kebersamaan, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-499 Jakarta sekaligus mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga Jakarta menuju usia lima abad.
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Rano mengatakan, tema keberagaman dan kebersamaan yang diusung dalam “Jakarta Penuh Warna” mencerminkan semangat kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam membangun Jakarta.
“Jakarta Penuh Warna” menghadirkan beragam pertunjukan budaya, olahraga, musik, dan kreativitas masyarakat di ruang publik ibu kota.
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