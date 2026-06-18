Siap-siap! 300 Peserta Bakal Jelajahi 90 Km Sudut Sejarah Kota di TMCR 2026

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, Bapak Andri Yansyah, Ketua IMI DKI Jakarta Anondo Eko, Pembina TMCR dan IKAT Adi Yunadi dan Ketua OC (Organising Committee) TMCR 2026 Doni Umardanus saat konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Menyambut hari jadi Kota Jakarta yang ke-499, ajang Teladan Metropolitan City Rally (TMCR) 2026 siap kembali digelar. Event city rally tahunan ini hadir dengan konsep unik yang memadukan petualangan seru (fun) dan unsur edukasi yang mendalam. Sebanyak 300 peserta dipastikan siap meramaikan jalanan ibu kota pada Minggu, 28 Juni 2026 mendatang.
Membawa tema "Navigate the City, Ignite the Legacy - Road to 500: The Legend Continues", TMCR 2026 menjadi jembatan sejarah menuju usia 5 abad Jakarta tahun depan. Tidak sekadar ajang otomotif biasa, kegiatan ini secara harmonis menyatukan pilar olahraga, wisata kota (sport tourism), sejarah, kebudayaan, hingga pemberdayaan ekonomi lokal.
Istimewanya, TMCR 2026 kembali mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan Balai Kota DKI Jakarta sebagai titik Start dan Finish. Lokasi ini sengaja dipilih karena bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan juga salah satu landmark paling bersejarah di jantung ibu kota.
Penyelenggaraan event berskala besar ini didukung penuh oleh Ikatan Keluarga Alumni Teladan (IKAT), Ikatan Motor Indonesia (IMI) DKI Jakarta, serta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bukan Balap Kecepatan, Melainkan Adu Otak dan Strategi
Ketua Pelaksana TMCR 2026, Doni Umardanus, menjelaskan bahwa ajang ini bukanlah sebuah kompetisi balap kecepatan. Sebaliknya, TMCR merupakan kompetisi yang mengutamakan ketepatan waktu, ketelitian, strategi, kekompakan tim, serta kemampuan navigasi.
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"Seluruh peserta akan diajak menjelajahi Jakarta melalui rute yang telah ditentukan, sambil menyelesaikan berbagai tugas dan tantangan di sejumlah checkpoint," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/6).
Menariknya, titik-titik checkpoint sengaja ditempatkan di berbagai tempat bersejarah, lokasi ikonik, destinasi populer, hingga sudut-sudut legendaris yang menyimpan cerita perjalanan panjang Kota Jakarta. Melalui pendekatan ini, peserta dapat merasakan pengalaman mengeksplorasi dan mengenal wajah modern sekaligus warisan budaya Jakarta dari perspektif yang berbeda (Ignite The Legacy).
Mengutamakan Keselamatan dan Tertib Lalu Lintas
Sebagai ajang yang menggunakan fasilitas jalan raya, faktor keselamatan menjadi prioritas utama pihak panitia. Ketua IMI DKI Jakarta, Anondo Eko, memaparkan mengenai regulasi penyelenggaraan rally di wilayah DKI Jakarta. Beliau menjelaskan bahwa setiap ajang city rally wajib mengedepankan aspek keselamatan berkendara (safety driving) di jalan raya dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku.
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