Nekat Gasak iPad Teman Kencan di Hotel Tomang, Pria Ini Diciduk Polisi Saat ke Tempat Laundry 

JawaPos.com - Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan (Gropet) meringkus seorang pria berinisial GS, 37, yang nekat menggasak barang berharga milik teman kencannya di sebuah hotel di kawasan Tomang.

Pelaku membawa kabur satu unit handphone dan iPad milik korban berinisial CNH, 19, dengan total kerugian mencapai belasan juta rupiah.

Peristiwa ini bermula ketika korban dan pelaku memutuskan untuk bertemu di Hotel di Jalan Tawakal Ujung Raya, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Keduanya diketahui baru saja saling mengenal melalui sebuah aplikasi pertemanan di media sosial.

Memanfaatkan kelengahan korban yang sedang berada di kamar mandi, pelaku langsung melancarkan aksi bejatnya. GS menguras barang-barang berharga yang ditinggalkan korban begitu saja di atas kasur.

Kanit Reskrim Grogol Petamburan AKP Alexander Tengbunan menjelaskan kronologi singkat mengenai penangkapan dan modus operandi pelaku.

"Seorang pria berinisial GS, 37, diamankan petugas setelah terbukti membawa kabur barang milik korban berupa handphone dan iPad dengan total kerugian sekitar Rp12 juta," ujar Alex, Minggu (14/6).

Kasus bermula saat korban CNH, 19 menemui pelaku di Hotel Casa Calma yang baru dikenalnya melalui aplikasi pertemanan. Saat korban mandi, pelaku membawa kabur handphone dan iPad milik korban yang ditinggalkan di dalam kamar hotel.

Pelaku Ditangkap di Tempat Laundry Setelah menyadari barang-barangnya raib, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Menindaklanjuti laporan itu, Unit Reskrim Polsek Grogol Petamburan langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan intensif guna melacak keberadaan pelaku.