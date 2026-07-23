Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 23 Juli 2026 | 18.14 WIB

Sinyal Stasiun Citayam Dirusak, 6 Perjalanan KRL Bogor–Jakarta Terganggu

Kereta rel listrik (KRL) (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Kereta rel listrik (KRL) (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Perjalanan KRL Commuter Line relasi Bogor tujuan Manggarai dan Jakarta Kota mengalami kendala serius pada Kamis (23/7) pagi. Gangguan ini dipicu oleh aksi perusakan atau vandalisme terhadap prasarana perkeretaapian di area emplasemen Stasiun Citayam.

Tindak kejahatan yang menyasar fasilitas umum tersebut berdampak langsung pada sistem persinyalan stasiun. Alhasil, petugas terpaksa mengalihkan pengoperasian sinyal ke sistem manual demi mengamankan proses keluar-masuk kereta.

Pihak operator pun mengecam keras tindakan tak bertanggung jawab ini karena merugikan ribuan pengguna jasa transportasi massal di jam sibuk pagi hari.

Imbas Keterlambatan dan Daftar Kereta Terdampak

Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengonfirmasi bahwa penumpukan perjalanan sempat terjadi pada pagi hari akibat penanganan darurat di lokasi kejadian.

"Hingga pukul 08.00 WIB, imbas dari kejadian tersebut terdapat 6 perjalanan Commuter Line Bogor tujuan Manggarai/Jakarta Kota yang mengalami keterlambatan dengan total kelambatan selama 30 menit," jelas Leza Arlan, Kamis (23/7).

Adapun enam perjalanan Commuter Line relasi Bogor yang terdampak akibat gangguan persinyalan di Stasiun Citayam meliputi:

  • Commuter Line No. 1169 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)
  • Commuter Line No. 1003 (Relasi Bogor – Manggarai)
  • Commuter Line No. 1171 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)
  • Commuter Line No. 1173 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)
  • Commuter Line No. 1175 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)
  • Commuter Line No. 1177 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)

Perbaikan Tuntas, Petugas Urai Antrean Kereta

Petugas teknis di lapangan bergerak cepat menangani kerusakan prasarana tersebut. Saat ini, sistem yang rusak telah berhasil diperbaiki dan dalam penanganan lanjutan untuk menormalkan alur lalu lintas rel.

Proses penguraian antrean perjalanan KRL terus dilakukan secara bertahap agar jadwal keberangkatan dan kedatangan kembali presisi.

"Kami mengimbau kepada para pengguna untuk mengikuti arahan dan informasi dari petugas di lapangan," imbuh Leza.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Jadwal KRL Jogja-Solo Terbaru 2026 ke Stasiun Solo Balapan, Berangkat Pagi hingga Malam Cocok untuk One Day Trip - Image
Travelling

Jadwal KRL Jogja-Solo Terbaru 2026 ke Stasiun Solo Balapan, Berangkat Pagi hingga Malam Cocok untuk One Day Trip

Jumat, 10 Juli 2026 | 00.57 WIB

10 Rute KRL dari Bekasi ke Kota Tua, Cara Paling Murah dan Praktis untuk Liburan Akhir Pekan - Image
Travelling

10 Rute KRL dari Bekasi ke Kota Tua, Cara Paling Murah dan Praktis untuk Liburan Akhir Pekan

Kamis, 9 Juli 2026 | 06.17 WIB

KAI Commuter Area VIII Surabaya Layani 8,5 Juta Penumpang selama Semester I 2026 - Image
Bisnis

KAI Commuter Area VIII Surabaya Layani 8,5 Juta Penumpang selama Semester I 2026

Selasa, 7 Juli 2026 | 06.10 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore