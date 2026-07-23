Sinyal Stasiun Citayam Dirusak, 6 Perjalanan KRL Bogor–Jakarta Terganggu

JawaPos.com - Perjalanan KRL Commuter Line relasi Bogor tujuan Manggarai dan Jakarta Kota mengalami kendala serius pada Kamis (23/7) pagi. Gangguan ini dipicu oleh aksi perusakan atau vandalisme terhadap prasarana perkeretaapian di area emplasemen Stasiun Citayam.

Tindak kejahatan yang menyasar fasilitas umum tersebut berdampak langsung pada sistem persinyalan stasiun. Alhasil, petugas terpaksa mengalihkan pengoperasian sinyal ke sistem manual demi mengamankan proses keluar-masuk kereta.

Pihak operator pun mengecam keras tindakan tak bertanggung jawab ini karena merugikan ribuan pengguna jasa transportasi massal di jam sibuk pagi hari.

Imbas Keterlambatan dan Daftar Kereta Terdampak Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengonfirmasi bahwa penumpukan perjalanan sempat terjadi pada pagi hari akibat penanganan darurat di lokasi kejadian.

"Hingga pukul 08.00 WIB, imbas dari kejadian tersebut terdapat 6 perjalanan Commuter Line Bogor tujuan Manggarai/Jakarta Kota yang mengalami keterlambatan dengan total kelambatan selama 30 menit," jelas Leza Arlan, Kamis (23/7).

Adapun enam perjalanan Commuter Line relasi Bogor yang terdampak akibat gangguan persinyalan di Stasiun Citayam meliputi:

Commuter Line No. 1169 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)

Commuter Line No. 1003 (Relasi Bogor – Manggarai)

Commuter Line No. 1171 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)

Commuter Line No. 1173 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)

Commuter Line No. 1175 (Relasi Bogor – Jakarta Kota)

Commuter Line No. 1177 (Relasi Bogor – Jakarta Kota) Perbaikan Tuntas, Petugas Urai Antrean Kereta Petugas teknis di lapangan bergerak cepat menangani kerusakan prasarana tersebut. Saat ini, sistem yang rusak telah berhasil diperbaiki dan dalam penanganan lanjutan untuk menormalkan alur lalu lintas rel.

Proses penguraian antrean perjalanan KRL terus dilakukan secara bertahap agar jadwal keberangkatan dan kedatangan kembali presisi.