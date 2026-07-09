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Rian Alfianto
Jumat, 10 Juli 2026 | 00.57 WIB

Jadwal KRL Jogja-Solo Terbaru 2026 ke Stasiun Solo Balapan, Berangkat Pagi hingga Malam Cocok untuk One Day Trip

Ilustrasi KRL Jogja-Solo. (Radar Malioboro) - Image

Ilustrasi KRL Jogja-Solo. (Radar Malioboro)

JawaPos.com - Mencari jadwal KRL Jogja-Solo menuju Stasiun Solo Balapan untuk perjalanan sehari atau one day trip? KAI Commuter menyediakan layanan Commuter Line Yogyakarta-Palur dengan keberangkatan sejak dini hari hingga malam, sehingga penumpang memiliki banyak pilihan waktu sesuai kebutuhan.

Berdasarkan jadwal operasional KAI Commuter, layanan KRL relasi Yogyakarta-Palur melayani perjalanan setiap hari dengan pemberhentian di sejumlah stasiun penting, termasuk Solo Balapan yang menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan maupun komuter.

Total terdapat 15 perjalanan KRL Jogja-Solo setiap hari. Namun, satu perjalanan dengan nomor KA 730 F tidak beroperasi pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

Jadwal KRL Jogja-Solo ke Stasiun Solo Balapan

Penumpang dapat naik KRL dari Stasiun Yogyakarta (Tugu) maupun sejumlah stasiun lain di sepanjang jalur menuju Solo Balapan. Kereta pertama berangkat pukul 05.05 WIB, sedangkan perjalanan terakhir berangkat pukul 22.35 WIB dari Stasiun Yogyakarta.

Berikut jadwal keberangkatan menuju Stasiun Solo Balapan hingga akhir pekan mendatang:

Yogyakarta: 05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 09.38, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35 WIB.

Lempuyangan: 05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 09.43, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40 WIB.

Maguwo: 05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 09.50, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47 WIB.

Brambanan: 05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 09.58, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56 WIB.

Editor: Bintang Pradewo
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