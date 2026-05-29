Nonton Java Jazz Festival 2026? Transjakarta Perpanjang Jam Operasional Rute T31 PIK 2-Blok M

JawaPos.com - Kabar gembira bagi Anda para pencinta musik yang akan menghadiri Java Jazz Festival 2026. PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) resmi memperpanjang jam operasional bus Transjabodetabek rute T31 yang melayani rute PIK 2 – Blok M. Langkah ini diambil untuk memastikan penonton festival tidak terlantar dan kehabisan transportasi saat pulang malam.

Layanan khusus rute T31 PIK 2–Blok M yang biasanya menyudahi operasional pada pukul 22.00 WIB, kini akan diperpanjang hingga pukul 00.00 WIB. Penyesuaian jadwal ini hanya berlaku selama tiga hari berturut-turut, tepatnya sepanjang periode pelaksanaan festival pada 29–31 Mei 2026.

Perpanjangan jam operasional Transjakarta rute T31 ini diharapkan menjadi solusi mobilitas yang aman dan nyaman. Terutama bagi masyarakat yang membutuhkan transportasi arus balik dari salah satu agenda musik internasional terbesar di Jakarta tersebut.

Tj Dukung Mobilitas Java Jazz 2026 Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR PT Transportasi Jakarta Ayu Wardhani menegaskan, penyesuaian operasional ini merupakan bagian dari komitmen nyata perusahaan. Transjakarta ingin terus mendukung aktivitas kota sekaligus memperkuat konektivitas transportasi publik di ibu kota.

Pihak manajemen memastikan armada bus akan siap mengantar penumpang dengan aman hingga tengah malam. Jadi, Anda tidak perlu lagi mengkhawatirkan tarif ojek online yang melambung tinggi atau kesulitan mencari parkir di area venue.

"Transjakarta terus menghadirkan layanan yang responsif terhadap kebutuhan mobilitas masyarakat. Perpanjangan operasional rute T31 ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses transportasi publik bagi pelanggan yang menghadiri Java Jazz Festival 2026, khususnya pada perjalanan pulang hingga malam hari," ujar Ayu, Jumat (29/5).

Cara Cek Rute dan Jadwal Bus Menyambut kemeriahan festival ini, Transjakarta juga mengajak seluruh masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik. Selain mengurai kemacetan parah yang biasa terjadi di sekitar lokasi acara, menggunakan bus juga jauh lebih ramah kantong.