Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Padat Tambora Jakbar, 14 Mobil Damkar Dikerahkan!

Ilustrasi kebakaran. (Antara)
JawaPos.com - Kawasan pemukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat kembali diamuk si jago merah. Sebuah rumah tinggal hangus terbakar pada Kamis (28/5) malam.
Peristiwa kebakaran di Tambora, Jakbar ini terjadi tepatnya di Jalan Krendang Barat Gang 2 Nomor 3, RT 13 RW 6, Kelurahan Krendang. Beruntung, respons cepat dari petugas pemadam kebakaran langsung dilakukan sesaat setelah menerima laporan warga pada pukul 19.47 WIB.
Hanya butuh waktu satu menit bagi petugas untuk langsung bergerak menuju lokasi kejadian demi menjinakkan api.
Status Merah dan Tambahan Personel
Petugas tiba di lokasi pada pukul 19.53 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman semenit kemudian. Mengingat lokasi kebakaran berada di area padat, api sempat membesar dengan cepat.
Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi menuturkan, unit pertama tiba di lokasi pukul 19.53 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman pada pukul 19.54 WIB.
"Status kebakaran sempat dinyatakan merah dan proses pemadaman masih berlangsung," ujar Syaiful, Kamis (28/5).
Baca Juga:Senesi Unggul Statistik, Medina Lebih Fleksibel: Siapa Dipilih Scaloni untuk Memperkuat Argentina di Piala Dunia 2026
Pada pengerahan awal, petugas menerjunkan sebanyak tujuh unit mobil pemadam dengan 35 personel ke lokasi. Unit-unit tersebut merupakan gabungan dari satu unit Pos Krendang, dua unit Pos Angke, tiga unit Sektor Tambora, dan satu unit Pos Jembatan Besi.
Antisipasi Api Merembet di Pemukiman Padat
Lantaran kobaran api yang cukup besar dan struktur bangunan yang rapat, petugas mengkhawatirkan api akan merembet luas ke bangunan di sekitarnya. Oleh karena itu, bantuan armada dan personel tambahan langsung dikerahkan ke lokasi.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat