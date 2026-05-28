Kebakaran Hebat Landa Pemukiman Padat Tambora Jakbar, 14 Mobil Damkar Dikerahkan!

JawaPos.com - Kawasan pemukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat kembali diamuk si jago merah. Sebuah rumah tinggal hangus terbakar pada Kamis (28/5) malam.

Peristiwa kebakaran di Tambora, Jakbar ini terjadi tepatnya di Jalan Krendang Barat Gang 2 Nomor 3, RT 13 RW 6, Kelurahan Krendang. Beruntung, respons cepat dari petugas pemadam kebakaran langsung dilakukan sesaat setelah menerima laporan warga pada pukul 19.47 WIB.

Hanya butuh waktu satu menit bagi petugas untuk langsung bergerak menuju lokasi kejadian demi menjinakkan api.

Status Merah dan Tambahan Personel

Petugas tiba di lokasi pada pukul 19.53 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman semenit kemudian. Mengingat lokasi kebakaran berada di area padat, api sempat membesar dengan cepat.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Barat Syaiful Kahfi menuturkan, unit pertama tiba di lokasi pukul 19.53 WIB dan langsung melakukan operasi pemadaman pada pukul 19.54 WIB.

"Status kebakaran sempat dinyatakan merah dan proses pemadaman masih berlangsung," ujar Syaiful, Kamis (28/5).

Pada pengerahan awal, petugas menerjunkan sebanyak tujuh unit mobil pemadam dengan 35 personel ke lokasi. Unit-unit tersebut merupakan gabungan dari satu unit Pos Krendang, dua unit Pos Angke, tiga unit Sektor Tambora, dan satu unit Pos Jembatan Besi.

Antisipasi Api Merembet di Pemukiman Padat