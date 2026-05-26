Diduga Korsleting Cas Motor Listrik, Kebakaran Rumah di Surabaya Tewaskan 2 Penghuni

JawaPos.com - Kebakaran hebat menghanguskan rumah dua lantai di Jalan Bukit Molin 2B No. 50, Kelurahan/ Kecamatan Sawahan, Surabaya. Dalam insiden ini, 2 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, M Rokhim mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga pada Senin (25/5) pukul 22.58 WIB. Diduga terjadi karena korsleting cas motor listrik.

"Setelah menerima laporan, Unit Pos Grudo langsung menuju ke lokasi kejadian dan tiba pukul 23.04 WIB. Petugas kami langsung melakukan pemadaman," ujar Rokhim dalam keterangannya, Selasa (26/5).

Dalam insiden kebakaran ini, DPKP Surabaya mengerahkan 13 Unit Tempur dan 4 Team Rescue. Rinciannya 2 Unit Tempur Pos TVRI, 2 Unit Tempur Pos Grudo, 2 Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi, 1 Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo.

Kemudian 1 Unit Tempur Pos Kandangan, 1 Unit Poskotis Joyoboyo, 1 Unit Tempur Rayon 4 Wiyung, 1 Unit Tempur Pos Menur, 2 Unit Tempur Rayon 2 Tambak Rejo, dan 4 Unit Tim Rescue.

Puluhan petugas di lapangan berjibaku memadamkan api. Sekitar pukul 23.39 WIB, api pokok berhasil dipadamkan. Pembasan selesai dan lokasi kejadian dinyatakan kondusif pada pukul 02.10 WIB.

"Yang terbakar satu rumah satu lantai dan satu rumah dua lantai. Identitas pemilik rumah atas nama Dwi Priyo Aprianto, warga Banyu Urip Kidul. (Kebakaran) diduga dari korsleting cas motor listrik," imbuhnya.

Bangunan 1 lantai digunakan rumah hunian dan bengkel sepeda motor listrik. Sementara Bangunan 2 lantai digunakan untuk toko sembako di lantai 1 dan untuk kos-kosan di lantai 2.

Nahas, insiden kebakaran rumah ini menelan dua korban jiwa, yakni Perempuan berinisial S, 72 tahun, warga Banyu Urip Kidul dan remaja laki-laki berinisial MARP, 14 Tahun, siswa SMP Negeri 46 Surabaya.