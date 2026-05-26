Diduga Korsleting Cas Motor Listrik, Kebakaran Rumah di Surabaya Tewaskan 2 Penghuni

Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang menghanguskan rumah dua lantai di daerah Jalan Bukit Molin, Sawahan, Surabaya. (Dokumentasi 112 Surabaya)
JawaPos.com - Kebakaran hebat menghanguskan rumah dua lantai di Jalan Bukit Molin 2B No. 50, Kelurahan/ Kecamatan Sawahan, Surabaya. Dalam insiden ini, 2 orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi.
Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya, M Rokhim mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga pada Senin (25/5) pukul 22.58 WIB. Diduga terjadi karena korsleting cas motor listrik.
"Setelah menerima laporan, Unit Pos Grudo langsung menuju ke lokasi kejadian dan tiba pukul 23.04 WIB. Petugas kami langsung melakukan pemadaman," ujar Rokhim dalam keterangannya, Selasa (26/5).
Dalam insiden kebakaran ini, DPKP Surabaya mengerahkan 13 Unit Tempur dan 4 Team Rescue. Rinciannya 2 Unit Tempur Pos TVRI, 2 Unit Tempur Pos Grudo, 2 Unit Tempur Rayon 1 Pasar Turi, 1 Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo.
Kemudian 1 Unit Tempur Pos Kandangan, 1 Unit Poskotis Joyoboyo, 1 Unit Tempur Rayon 4 Wiyung, 1 Unit Tempur Pos Menur, 2 Unit Tempur Rayon 2 Tambak Rejo, dan 4 Unit Tim Rescue.
Puluhan petugas di lapangan berjibaku memadamkan api. Sekitar pukul 23.39 WIB, api pokok berhasil dipadamkan. Pembasan selesai dan lokasi kejadian dinyatakan kondusif pada pukul 02.10 WIB.
"Yang terbakar satu rumah satu lantai dan satu rumah dua lantai. Identitas pemilik rumah atas nama Dwi Priyo Aprianto, warga Banyu Urip Kidul. (Kebakaran) diduga dari korsleting cas motor listrik," imbuhnya.
Bangunan 1 lantai digunakan rumah hunian dan bengkel sepeda motor listrik. Sementara Bangunan 2 lantai digunakan untuk toko sembako di lantai 1 dan untuk kos-kosan di lantai 2.
Nahas, insiden kebakaran rumah ini menelan dua korban jiwa, yakni Perempuan berinisial S, 72 tahun, warga Banyu Urip Kidul dan remaja laki-laki berinisial MARP, 14 Tahun, siswa SMP Negeri 46 Surabaya.
"Saat insiden kebakaran, korban MD ditemukan di rumah 2 lantai, tepatnya berada di kamar mandi lantai 1 dan kamar mandi lantai 2. Selain korban meninggal, dua orang juga mengalami luka serius," terang Rokhim.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK