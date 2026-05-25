Kebakaran Gudang Plastik di Cengkareng Belum Sepenuhnya Padam selama 7 Hari, Ini Penyebabnya

Petugas damkar kembali memadamkan kebakaran gudang plastik di Cengkareng, Jakarta Barat. (Istimewa)
JawaPos.com - Meski sudah memasuki hari ketujuh pada Senin (25/5) siang, kebakaran gudang plastik di Cengkareng, Jakarta Barat, ternyata masih belum padam sepenuhnya. Titik api dilaporkan kembali menyala hari ini.
Bara api yang tertimbun di bawah reruntuhan bangunan membuat si jago merah kembali berkobar pada Minggu (24/5) malam. Asap hitam masih mengepul dari dua titik api di balik puing-puing bangunan.
Tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar) bersama 25 personel masih terus berjibaku di lokasi untuk menyemprotkan air secara manual.
Beton dan Baja Ambruk Sumbat Akses Air
Proses pemadaman kebakaran gudang plastik Cengkareng ini menghadapi kendala besar. Konstruksi lantai dua bangunan yang runtuh total membuat material beton dan baja menutupi sumber api utama di dasar gudang. Di bawah reruntuhan itulah, material biji plastik terus membara.
Kasie Sarana Operasi Damkar Jakarta Barat Danang Darul Fadli menyebut, posisi api sangat sulit dijangkau oleh petugas.
"Sebenarnya kita proses pemadaman harusnya sudah selesai. Karena ini tumpukan yang sangat berat nih, tumpukan dari baja sama beton yang lantai dua yang ambruk itu menutupi titik api," ujar Danang, Senin (25/5).
Kondisi material di dalam gudang juga memperparah keadaan. Sifat plastik yang menyimpan panas membuat bara api tetap awet di bawah reruntuhan.
"Plastik-plastik, biji plastik di dalam itu masih menyala, jadi susah untuk kita jangkau karena ketimbunan dari bahan bangunan tadi, beton dan juga baja yang menutupi akses air tuh bisa masuk sampai ke bawah," kata Danang.
