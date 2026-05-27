Tanggal Penting Daftar Siswa Baru Tangsel untuk SD dan SMP

Ilustrasi penerimaan siswa aru jalur Zonasi di Kota Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bakal membuka pendaftaran siswa baru untuk SD dan SMP mulai pekan depan.
Agar tidak ketinggalan, JawaPos.com merangkum daftar tanggal penting yang tidak boleh dilewatkan oleh orang tua serta calon siswa.
Merujuk informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB. Asep Nurdin dalam keterangan resminya, Pemkot Tangsel lewat jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) segera membuka pendaftaran sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2026/2027.
Rinciannya:
Jenjang SD Negeri (21 Sekolah Percontohan): Pendaftaran dan seleksi dibuka secara online pada 8 – 19 Juni 2026.
Jenjang SMP Negeri (Semua Sekolah):
"Pemkot Tangsel menegaskan bahwa seluruh fasilitas pendaftaran dan proses seleksi melalui sistem SPMB 2026 ini 100 persen gratis atau tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Orang tua murid diimbau untuk waspada dan menghindari calo," ungkap Asep dalam keterangan resmi pada Rabu (27/5).
Apabila orang tua dan calon siswa kesulitan mendapat akses internet serta aplikasi untuk mendaftar, masyarakat Tangsel bisa segera menghubungi nomor atau posko bantuan resmi. Posko itu terdiri atas Hotline Layanan SD pada nomor telepon atau WhatsApp di 0813-1541-8347 untuk Posko UPTD SD Negeri Rawa Buntu 02, Serpong.
Kemudian Hotline Layanan SMP pada nomor telepon atau WhatsApp di 0851-9628-0598 untuk Posko Kantor Dindikbud Tangsel, Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan Gedung C Lantai 1, Jalan Promoter Nomor 3, Serpong. Asep memastikan nomor itu bisa diakses sesegera mungkin.
