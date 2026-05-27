Tanggal Penting Daftar Siswa Baru Tangsel untuk SD dan SMP

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bakal membuka pendaftaran siswa baru untuk SD dan SMP mulai pekan depan.

Merujuk informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB. Asep Nurdin dalam keterangan resminya, Pemkot Tangsel lewat jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) segera membuka pendaftaran sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2026/2027.

Rinciannya:

Jenjang SD Negeri (21 Sekolah Percontohan): Pendaftaran dan seleksi dibuka secara online pada 8 – 19 Juni 2026.

Jenjang SMP Negeri (Semua Sekolah):

Tahap Pra-SPMB (online mandiri) dibuka pada 4 Juni – 4 Juli 2026, dilanjutkan

pendaftaran jalur Domisili (22 – 24 Juni 2026),

Jalur Prestasi & Mutasi (29 Juni – 1 Juli 2026),

Jalur Afirmasi & Disabilitas (6 – 8 Juli 2026).

"Pemkot Tangsel menegaskan bahwa seluruh fasilitas pendaftaran dan proses seleksi melalui sistem SPMB 2026 ini 100 persen gratis atau tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Orang tua murid diimbau untuk waspada dan menghindari calo," ungkap Asep dalam keterangan resmi pada Rabu (27/5).

Apabila orang tua dan calon siswa kesulitan mendapat akses internet serta aplikasi untuk mendaftar, masyarakat Tangsel bisa segera menghubungi nomor atau posko bantuan resmi. Posko itu terdiri atas Hotline Layanan SD pada nomor telepon atau WhatsApp di 0813-1541-8347 untuk Posko UPTD SD Negeri Rawa Buntu 02, Serpong.