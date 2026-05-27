Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Rabu, 27 Mei 2026 | 23.20 WIB

Tanggal Penting Daftar Siswa Baru Tangsel untuk SD dan SMP

Ilustrasi penerimaan siswa aru jalur Zonasi di Kota Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos) - Image

Ilustrasi penerimaan siswa aru jalur Zonasi di Kota Surabaya. (Dokumentasi Jawa Pos)

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) bakal membuka pendaftaran siswa baru untuk SD dan SMP mulai pekan depan.

Agar tidak ketinggalan, JawaPos.com merangkum daftar tanggal penting yang tidak boleh dilewatkan oleh orang tua serta calon siswa.

Merujuk informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB. Asep Nurdin dalam keterangan resminya, Pemkot Tangsel lewat jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) segera membuka pendaftaran sekolah untuk siswa baru tahun ajaran 2026/2027.

Rinciannya:

Jenjang SD Negeri (21 Sekolah Percontohan): Pendaftaran dan seleksi dibuka secara online pada 8 – 19 Juni 2026.

Jenjang SMP Negeri (Semua Sekolah):

  • Tahap Pra-SPMB (online mandiri) dibuka pada 4 Juni – 4 Juli 2026, dilanjutkan
  • pendaftaran jalur Domisili (22 – 24 Juni 2026),
  • Jalur Prestasi & Mutasi (29 Juni – 1 Juli 2026),
  • Jalur Afirmasi & Disabilitas (6 – 8 Juli 2026).


"Pemkot Tangsel menegaskan bahwa seluruh fasilitas pendaftaran dan proses seleksi melalui sistem SPMB 2026 ini 100 persen gratis atau tidak dipungut biaya dalam bentuk apa pun. Orang tua murid diimbau untuk waspada dan menghindari calo," ungkap Asep dalam keterangan resmi pada Rabu (27/5).

Apabila orang tua dan calon siswa kesulitan mendapat akses internet serta aplikasi untuk mendaftar, masyarakat Tangsel bisa segera menghubungi nomor atau posko bantuan resmi. Posko itu terdiri atas Hotline Layanan SD pada nomor telepon atau WhatsApp di 0813-1541-8347 untuk Posko UPTD SD Negeri Rawa Buntu 02, Serpong.

Kemudian Hotline Layanan SMP pada nomor telepon atau WhatsApp di 0851-9628-0598 untuk Posko Kantor Dindikbud Tangsel, Kawasan Perkantoran Lengkong Wetan Gedung C Lantai 1, Jalan Promoter Nomor 3, Serpong. Asep memastikan nomor itu bisa diakses sesegera mungkin.

Editor: Ilham Safutra
Tags
Artikel Terkait
Kronologi Lengkap! Anak Durhaka di Pamulang Tangsel Tega Aniaya Ibu Kandung hingga Tewas Pakai Setrika - Image
Jabodetabek

Kronologi Lengkap! Anak Durhaka di Pamulang Tangsel Tega Aniaya Ibu Kandung hingga Tewas Pakai Setrika

Selasa, 26 Mei 2026 | 03.33 WIB

Mobil Modifikasi Beringas Serbu Tangsel, BlackAuto Battle 2026 Makin Panas - Image
Otomotif

Mobil Modifikasi Beringas Serbu Tangsel, BlackAuto Battle 2026 Makin Panas

Rabu, 20 Mei 2026 | 05.02 WIB

Tak Kunjung Turun Hingga Memicu Polemik, BKN Didesak Segera Terbitkan Surat Pengukuhan Sekda Tangsel - Image
Jabodetabek

Tak Kunjung Turun Hingga Memicu Polemik, BKN Didesak Segera Terbitkan Surat Pengukuhan Sekda Tangsel

Rabu, 20 Mei 2026 | 03.37 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore