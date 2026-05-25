Kronologi Lengkap! Anak Durhaka di Pamulang Tangsel Tega Aniaya Ibu Kandung hingga Tewas Pakai Setrika

Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra dan jajaran menunjukkan sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk membunuh ibu kandungnya. (Istimewa)
JawaPos.com - Aksi keji seorang anak kandung berinisial I, 36, menggemparkan warga Kedaung, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Hanya karena alasan yang belum memedulikan akal sehat, pemuda ini tega menganiaya ibu kandungnya sendiri, K, 64, hingga meninggal dunia.
Kasus anak durhaka ini dibongkar oleh Polsek Pamulang bersama Polres Tangerang Selatan setelah menemukan sejumlah kejanggalan pada jasad korban.
Peristiwa tragis ini mulai terendus pada Selasa (19/5) sekitar pukul 09.30 WIB. Pihak kepolisian mendapatkan laporan mengenai adanya seorang lansia yang meninggal dunia di dalam rumahnya dengan kondisi yang tidak wajar.
Kapolsek Pamulang AKP Galuh Febri Saputra menjelaskan, setelah menerima laporan, petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).
"Berdasarkan hasil olah TKP awal bersama Tim Inafis serta keterangan para saksi di sekitar lokasi kejadian, diketahui bahwa korban sehari-hari tinggal serumah hanya bersama anak kandungnya sendiri, yaitu sdr. I. Saat petugas melakukan pemeriksaan di TKP, ditemukan adanya luka-luka pada tubuh korban yang diduga kuat akibat penganiayaan," ujar Kapolsek Galuh dikutip Senin (25/5).
Awalnya, pelaku I mencoba bersandiwara di hadapan polisi. Ia tidak mengakui perbuatannya dan berusaha mencari alibi untuk menutupi aksi brutalnya. Namun, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Kebohongan pelaku I langsung patah oleh bukti-bukti di lapangan.
Setelah diinterogasi secara mendalam oleh pihak penyidik, pelaku akhirnya tidak bisa berkutik. Ia pun mengakui semua perbuatan kejinya yang telah menghabisi nyawa wanita yang melahirkannya tersebut.
Aksi penganiayaan berat ini terjadi saat korban sedang tertidur pulas di kamarnya. Tanpa rasa iba, pelaku menarik kaki ibunya hingga terbangun, lalu melayangkan pukulan bertubi-tubi dengan tangan kosong ke arah kepala dan tubuh korban.
Tak sampai di situ, saat korban terjatuh dari tempat tidur, pelaku justru menendang dan menginjak dada ibunya. Puncaknya, pelaku mengambil sebuah setrika pakaian dan menghantamkannya ke kepala serta tubuh korban berulang kali, hingga kritis dan akhirnya meninggal dunia.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik