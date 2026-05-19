Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 20 Mei 2026 | 05.02 WIB

Mobil Modifikasi Beringas Serbu Tangsel, BlackAuto Battle 2026 Makin Panas

Salah satu mobil peserta di ajang BlackAuto Battle 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Ajang modifikasi mobil BlackAuto Battle 2026 resmi memulai seri perdananya di Aeon Mall Tangerang Selatan dengan menghadirkan ratusan mobil modifikasi dan deretan mesin bertenaga ekstrem.

Event otomotif bergengsi ini langsung mencuri perhatian para pecinta modifikasi, audio mobil, hingga penggemar adu performa dari berbagai daerah.

Kompetisi modifikasi mobil tersebut resmi membuka rangkaian musim kompetisinya tahun ini pada 16 Mei 2026. Ajang otomotif  tersebut menjadi wadah bagi para modifikator untuk menampilkan kreativitas, kualitas modifikasi, hingga performa mesin terbaik mereka.
 
Tahun ini, BlackAuto Battle 2026 akan digelar di tiga kota besar Indonesia. Setelah Tangerang Selatan sebagai wakil wilayah Barat, kompetisi akan berlanjut ke Mangkunegaran Solo untuk regional Tengah sebelum ditutup lewat Final Battle di Grand City Surabaya.
 
Pemilihan tiga lokasi tersebut disebut mempertimbangkan kesiapan fasilitas dan kebutuhan teknis untuk mendukung event otomotif berskala besar. Antusiasme peserta pada seri pembuka terlihat tinggi. Ratusan mobil modifikasi dari berbagai konsep memenuhi area pameran.

Deretan mobil peserta di ajang BlackAuto Battle 2026. (Istimewa)

Perwakilan pelaksana acara, Boy Prabowo, menyebut seri pertama BlackAuto Battle 2026 diikuti ratusan mobil yang mewakili regional Barat.
 
"Sebagai salah satu barometer tren modifikasi mobil di Indonesia, penyelenggara menghadirkan sejumlah pembaruan aturan dan kategori pada musim kompetisi tahun ini," ujar Boy Prabowo dalam pernyataan resminya, Selasa (19/5).
 
Perubahan dilakukan di kelas Black Auto Modify, khususnya pada kategori Contest dan Culture, guna memberikan ruang kreativitas yang lebih luas bagi peserta.
 
Tak hanya itu, arena Black Auto Dyno Test juga mendapat penyegaran melalui hadirnya kelas bracket horsepower. Kategori ini memungkinkan berbagai jenis mobil ikut serta tanpa batasan konfigurasi mesin, kapasitas, maupun penggunaan induksi tambahan seperti turbo dan supercharger.
 
Pengujian performa kendaraan tetap menggunakan alat ukur Mainline Dynolog asal Australia untuk menjaga akurasi hasil dyno. Hadirnya kelas baru tersebut langsung memancing kemunculan mobil-mobil dengan tenaga besar yang jarang ditemui di jalan raya.
 
Beberapa mobil bahkan mencatat angka tenaga yang fantastis. Toyota Hilux berhasil menghasilkan 654,9 horsepower, Mitsubishi Lancer Evolution IX mencatat 801,4 horsepower, sementara Mitsubishi Lancer Evolution IV menjadi salah satu sorotan dengan tenaga mencapai 1.023,3 horsepower.
 
Selain adu modifikasi dan performa mesin, BlackAuto Battle 2026 juga menghadirkan kompetisi audio mobil Black Out Loud yang kembali menggandeng tiga asosiasi internasional, yakni iCAN dari Asia, EMMA dari Eropa, dan USACI dari Amerika Serikat.
 
Kolaborasi tiga lembaga tersebut dilakukan untuk menjaga standar penjurian audio mobil tetap kompetitif dan sesuai standar internasional. 
 
Sementara pada kategori modifikasi, sistem penjurian kembali dipercayakan kepada APACT (Asia Pacific Car Tuning) guna memastikan kualitas penilaian tetap objektif.
 
Menariknya, hadiah utama dalam ajang ini  tidak hanya berupa trofi dan uang tunai. Empat pemenang utama nantinya akan diberangkatkan ke Jepang untuk menghadiri Tokyo Auto Salon 2027 di Makuhari Messe.
 
Selain kompetisi utama, pengunjung juga disuguhkan berbagai aktivitas pendukung seperti Black Shot Challenge dan area hiburan otomotif lainnya yang membuat suasana event semakin meriah.
 
Dengan atmosfer kompetisi yang semakin panas, BlackAuto Battle 2026 diprediksi kembali menjadi salah satu event modifikasi mobil terbesar dan paling ditunggu pecinta otomotif Indonesia tahun ini.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
