SPMB Tinggal Hitungan Hari, Diskominfo Tangsel Tambah Kapasitas Server untuk Antisipasi Gangguan

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan telah melakukan sejumlah langkah untuk mengantisipasi server down saat pendaftaran sekolah melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) berlangsung beberapa pekan ke depan.

Langkah itu diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel untuk mengatasi gangguan yang dialami oleh orang tua dan calon siswa.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangsel TB. Asep Nurdin menyampaikan bahwa fasilitas digital yang disiapkan oleh instansinya dirancang agar mudah digunakan oleh seluruh masyarakat.

Dia mengatakan, dalam pendaftaran sekolah tahun ini, Diskominfo berperan sebagai tulang punggung teknologi yang menyokong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

”Melalui SPMB yang semakin rapi dan aman, kami di Diskominfo memastikan seluruh infrastruktur digital siap melayani masyarakat, sehingga setiap anak memiliki akses yang adil terhadap layanan pendidikan yang berkualitas,” ucap Asep dalam keterangan resmi pada Rabu (27/5).

Berdasar pengalaman dalam pendaftaran sekolah atau penerimaan siswa pada tahun-tahun sebelumnya, Asep menyatakan, masalah paling sering muncul di hari pertama pendaftaran dibuka. Sebab, orang tua dan calon siswa berbondong-bondong mengakses SPMB secara bersamaan. Kondisi itu tidak jarang menyebabkan kegagalan sistem dan server down.