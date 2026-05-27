Antisipasi Macet! 1 Juta Kendaraan Diprediksi Keluar Jabotabek Libur Iduladha 2026

Ilustrasi contraflow di Jalan Tol Jakarta-Cikampek. (Istimewa)
JawaPos.com - Libur panjang Hari Raya Iduladha 1447H dan Hari Lahir Pancasila diprediksi bakal membuat jalanan padat. PT Jasa Marga (Persero) Tbk memperkirakan sebanyak 1.093.067 kendaraan akan keluar dari wilayah Jabotabek.
Lonjakan kendaraan ini diproyeksikan terjadi selama periode Selasa (26/5) hingga Senin (1/6). Dibandingkan lalu lintas normal yang biasanya mencapai 1.003.695 kendaraan, angka ini mengalami kenaikan sebesar 8,90%.
Angka tersebut didapatkan dari akumulasi arus lalu lintas di empat Gerbang Tol (GT) Utama. Di antaranya GT Cikupa (arah Merak), GT Ciawi (arah Puncak), GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (arah Bandung).
Mayoritas Pemudik Menuju Jalur Trans Jawa dan Bandung
Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengungkapkan, prediksi lalu lintas ini sudah memperhitungkan kebijakan Work From Home (WFH) yang masih berlaku di beberapa perusahaan pada Jumat (29/05).
Kebijakan ini dinilai memberikan fleksibilitas waktu bagi masyarakat untuk memulai perjalanan lebih awal.
Berdasarkan data proyeksi Jasa Marga, jalur ke arah Timur menjadi rute yang paling banyak dipilih oleh masyarakat.
"Mobilitas kendaraan pada periode libur panjang ini diproyeksikan didominasi kendaraan menuju arah Timur yaitu Trans Jawa dan Bandung sebesar 47,4%. Disusul arah Barat ke Merak sebesar 27,1% serta arah Selatan ke Puncak sebesar 25,5%," ujar Rivan dikutip Rabu (27/5).
Untuk mengantisipasi kemacetan, Jasa Marga langsung mengoptimalkan pelayanan di seluruh lini operasional tol Jasa Marga Group.
Fokus pengawasan ketat akan diarahkan pada jalur-jalur mudik dan wisata utama, seperti Tol Jakarta–Cikampek, Cipularang, dan Jagorawi.
Manajemen Jasa Marga telah menyiapkan sejumlah langkah taktis guna mengurai kepadatan di titik-titik rawan macet, mulai dari teknologi pemantau hingga kesiapan personel di lapangan.
