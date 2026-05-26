KRL Tangerang Mogok, Penumpang Panik Berhamburan Dikira Mau Ditabrak KA Bandara

Ilustrasi KRL. (Ismail Pohan/ IndoPos/ Jawa Pos Group).
JawaPos.com - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Duri–Tangerang mengalami gangguan, Selasa (26/5) sore. Sebuah rangkaian kereta dilaporkan mogok dan berhenti mendadak di jalur hulu petak jalan antara Stasiun Duri dan Stasiun Rawabuaya, Jakarta Barat, sekitar pukul 17.05 WIB.
Dikutip dari berbagai sumber, insiden ini sempat memicu kepanikan di kalangan penumpang. Suasana mencekam terjadi saat Kereta Api (KA) Bandara tiba-tiba melintas dari arah belakang.
Banyak orang yang berhamburan keluar dari gerbong perempuan karena mengira kedua kereta berada di jalur yang sama. Trauma akibat kecelakaan kereta yang sempat terjadi di Bekasi Timur disinyalir menjadi pemicu utama kepanikan massal ini.
Penyebab Gangguan dan Respons KAI Commuter
Merespons peristiwa ini, pihak manajemen langsung bergerak cepat memberikan penjelasan terkait kendala teknis yang terjadi di lapangan.
Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan menyampaikan permohonan maaf atas adanya gangguan sarana pada perjalanan Commuter Line No. 1978A relasi Duri – Tangerang tersebut. Gangguan terjadi di jalur hulu petak jalan antara Stasiun Duri dan Stasiun Rawabuaya.
Demi proses perbaikan, petugas terpaksa memadamkan Listrik Aliran Atas (LAA) sehingga jalur hulu Duri – Rawabuaya sempat lumpuh dan tidak bisa dilalui.
"Setelah menerima informasi, petugas terkait langsung melakukan koordinasi dan penanganan di lokasi untuk memastikan keselamatan perjalanan serta mempercepat normalisasi operasional perjalanan Commuter Line," ujar Leza, Selasa (26/6).
Rekayasa Jalur dan Kondisi Terkini KRL Tangerang
Setelah sempat padam, pasokan listrik akhirnya kembali normal pada malam hari. Langkah evakuasi rangkaian kereta yang mogok pun segera dilakukan oleh petugas.
