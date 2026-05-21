KAI Jakarta Operasikan 9 Perjalanan Kereta Tambahan di Libur Idul Adha

JawaPos.com - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mengoperasikan sembilan perjalanan Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) tambahan untuk mengantisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat pada libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Penambahan perjalanan dilakukan untuk memberikan lebih banyak pilihan jadwal keberangkatan sekaligus memastikan ketersediaan tempat duduk bagi masyarakat yang akan bepergian dari maupun menuju wilayah Jakarta selama masa akhir pekan.

’’Momentum libur panjang Idul Adha diperkirakan akan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat. Untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut, KAI Daop 1 Jakarta menghadirkan perjalanan tambahan pada sejumlah rute favorit agar masyarakat memiliki lebih banyak alternatif perjalanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu,” ujar Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa KA tambahan dioperasikan pada sejumlah relasi favorit masyarakat seperti Yogyakarta, Solo, Bandung, Cirebon, Purwokerto/Cilacap hingga Surabaya.

Adapun daftar perjalanan KA tambahan yang dioperasikan KAI Daop 1 Jakarta pada periode tersebut antara lain KA Argo Anjasmoro Tambahan relasi Gambir–Surabaya Pasarturi (23.35 WIB), KA Purwojaya Tambahan relasi Gambir–Cilacap (07.00 WIB dan 13.25 WIB).

Lalu, KA Cheribon Fakultatif relasi Gambir – Cirebon (23.55 WIB); KA Parahyangan relasi Gambir – Bandung (13.40 WIB); KA Batavia relasi Gambir–Solo Balapan (09.35 WIB), KA Tambahan relasi Gambir–Yogyakarta (05.15 WIB dan 16.25 WIB) dan KA Tambahan relasi Pasar Senen – Lempuyangan (15.25 WIB).

Selama periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan sebanyak 68 perjalanan KA reguler setiap harinya, ditambah delapan perjalanan KA dari Stasiun Gambir dan satu perjalanan KA dari Stasiun Pasar Senen.