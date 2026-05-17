Sama dengan Indonesia, Umat Muslim di Malaysia akan Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah pada 27 Mei 2026

JawaPos.com - Umat Muslim di Malaysia akan merayakan Idul Adha 1447 Hijriah pada tanggal 27 Mei 2026, menurut Pelaksana Tugas Asisten Sekretaris Konferensi Para Raja, Muhammad Affendi Jalaludin. Tanggal perayaan Idul Adha di Malaysia sama dengan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Pemerintah RI melalui Kementerian Agama (Kemenag) RI mengumumkan bahwa 1 Zulhijah 1447 Hijriah/2026 Masehi jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026, sehingga Hari Raya Idul Adha jatuh pada Rabu, 27 Mei 2026

Dalam pengumuman yang disiarkan di televisi lokal Malaysia, Minggu malam, Affendi juga menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijah 1447 Hijriah akan jatuh Senin (18/5/2026).

"Sesuai perintah Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong, dan dengan persetujuan Yang Mulia Para Penguasa, saya, atas nama Penjaga Segel Para Penguasa, dengan ini menyatakan bahwa tanggal 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada tanggal 18 Mei 2026," ujar Affendi

"Oleh karena itu, Idul Adha, yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah, untuk semua negara Muslim di Malaysia ditetapkan pada hari Rabu, 27 Mei 2026," katanya.

’’Berdasarkan hasil hisab dan laporan hilal, disepakati 1 Zulhijah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin, 18 Mei 2026, dengan demikian hari raya Idul Adha jatuh pada hari Rabu, 27 Mei 2026,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar saat menyampaikan hasil Sidang Isbat di Jakarta, Minggu (17/5).

Baca Juga: Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Zulhijah 1447 H Hari Ini