Jalur Stasiun Pasar Senen Normal Lagi, Cek Daftar Kereta Api yang Alami Keterlambatan Parah

Ilustrasi penumpang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Operasional perjalanan kereta api (KA) di emplasemen Stasiun Pasar Senen kini sudah kembali normal. Layanan sempat terganggu pada Jumat (22/5) pagi, yang memicu keterlambatan jadwal pada sejumlah rangkaian kereta.
Petugas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bergerak melakukan penanganan di lokasi. Proses normalisasi jalur langsung digeber agar mobilitas penumpang tidak terganggu lebih lama.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menuturkan, petugas berhasil menyelesaikan penanganan dan normalisasi jalur sehingga perjalanan kereta api secara bertahap kembali berjalan normal.
Baca Juga:Model Ansy Jan De Vries Sebar Hoax Jadi Korban Begal, Polisi Ingatkan Bijak Memakai Medsos
"KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat gangguan operasional yang terjadi. Saat ini operasional perjalanan kereta api di Stasiun Pasar Senen telah kembali normal dan seluruh perjalanan tetap diberangkatkan," ujar Franoto, Jumat (22/5).
Meski operasional Stasiun Pasar Senen sudah pulih, imbas gangguan pagi tadi membuat jadwal keberangkatan (Hulu) beberapa kereta mengalami keterlambatan.
Berikut adalah daftar kereta api keberangkatan Stasiun Pasar Senen yang terdampak:
- KA 282 Bengawan (Pasar Senen–Purwosari): Berangkat pukul 09.20 WIB, terlambat 25 menit.
- KA 272 Airlangga (Pasar Senen–Surabaya Pasarturi): Berangkat pukul 11.38 WIB, terlambat 143 menit.
- KA 204 Tegal Bahari (Pasar Senen–Tegal): Berangkat pukul 12.15 WIB, terlambat 95 menit.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah