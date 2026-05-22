Jalur Stasiun Pasar Senen Normal Lagi, Cek Daftar Kereta Api yang Alami Keterlambatan Parah

JawaPos.com - Operasional perjalanan kereta api (KA) di emplasemen Stasiun Pasar Senen kini sudah kembali normal. Layanan sempat terganggu pada Jumat (22/5) pagi, yang memicu keterlambatan jadwal pada sejumlah rangkaian kereta.

Petugas PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta bergerak melakukan penanganan di lokasi. Proses normalisasi jalur langsung digeber agar mobilitas penumpang tidak terganggu lebih lama.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menuturkan, petugas berhasil menyelesaikan penanganan dan normalisasi jalur sehingga perjalanan kereta api secara bertahap kembali berjalan normal.

"KAI Daop 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pelanggan akibat gangguan operasional yang terjadi. Saat ini operasional perjalanan kereta api di Stasiun Pasar Senen telah kembali normal dan seluruh perjalanan tetap diberangkatkan," ujar Franoto, Jumat (22/5).

Daftar Kereta Api yang Mengalami Keterlambatan Berangkat Meski operasional Stasiun Pasar Senen sudah pulih, imbas gangguan pagi tadi membuat jadwal keberangkatan (Hulu) beberapa kereta mengalami keterlambatan.

Berikut adalah daftar kereta api keberangkatan Stasiun Pasar Senen yang terdampak:

- KA 282 Bengawan (Pasar Senen–Purwosari): Berangkat pukul 09.20 WIB, terlambat 25 menit.

- KA 272 Airlangga (Pasar Senen–Surabaya Pasarturi): Berangkat pukul 11.38 WIB, terlambat 143 menit.