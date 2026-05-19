Mall Yogyakarta Dekat Kampus, Selalu Ramai Dikunjungi Mahasiswa Sampai Malam Hari

Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, yang selalu ramai akan aktivitas mahasiswa.

Selain memiliki banyak kampus ternama, kota Yogyakarta juga menawarkan berbagai destinasi menarik, dari yang tradisional sampai modern, seperti pusat perbelanjaan yang lokasinya dekat dengan area kampus.

Mall-mall ini bisa menjadi pilihan bagi mahasiswa untuk melepas penat terutama saat berakhir pekan.

Lokasinya yang strategis membuat mall ini bisa dijangkau hanya dalam hitungan menit saja.

Mengutip informasi dari laman jogjakartour.co dan traveloka.com berikut lima mall paling strategis yang dekat dengan kampus-kampus di Yogyakarta.

Cocok untuk hangout mahasiswa sampai larut malam, untuk shopping, kulineran, nonton, sampai menikmati live music.

Galeria Mall

Galeria Mall terletak di Pusat Kota tepatnya di Jl. Jend. Sudirman. Galeria mall cocok menjadi tempat hangout mahasiswa karena hanya berjarak sekitar 2 km dari kampus UGM dan UNY. Dalam waktu 5 menit, anda sudah bisa nonton, berbelanja atau menikmati kuliner di foodcourt ataupun cafe rooftop yang populer di Galeria Mall ini.

Pakuwon Mall Jogja

Pakuwon Mall Jogja yang dulu bernama Hartono mall merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Yogyakarta. Berlokasi di Jl. Ir Soekarno, membuat mall ini dekat dengan kampus UPN Veteran Yogyakarta, Amikom, dan STIE YKPN. Anda sebagai mahasiswa bisa nonton, shopping, menikmati 300 gerai retail, mencoba aneka kuliner, dan aneka restoran cepat saji di mall ini. Dari kampus UPN anda hanya perlu menempuh waktu 2-4 menit menggunakan kendaraan atau transportasi umum.

Ambarrukmo Plaza

Ambarukmo Plaza atau Amplaz berlokasi sangat dekat dengan kampus UIN Sunan Kalijaga. Mall yang berada di Jl. Laksda Adisucipto ini hanya berjarak 1,5 km dari Kampus UIN Sunan Kalijaga. Di Amplaz anda bisa menikmati berbagai fasilitas dalam satu lokasi. Mulai dari shopping, nonton, membeli alat elektronik, sampai menginap di Royal Ambarrukmo Yogyakarta.

Lippo Plaza