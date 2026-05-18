Sulap Kolong Flyover Pasar Rebo Jadi Ring Tinju, Pramono Sebut Tawuran Remaja Berkurang

JawaPos.com - Kawasan kolong flyover Pasar Rebo, Jakarta Timur, kini punya wajah baru. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, resmi meresmikan Arena Ring Tinju di lokasi tersebut pada Senin (18/5).

Langkah ini diambil Pemprov DKI Jakarta untuk menyulap lahan kosong menjadi ruang produktif. Fokus utamanya ialah memberikan wadah positif bagi anak muda sekaligus memangkas angka tawuran remaja yang kerap meresahkan warga.

Pramono menjelaskan, keterbatasan lahan bukan alasan untuk berhenti membangun kota. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam menghadirkan fasilitas publik yang tepat sasaran.

"Pemanfaatan kawasan kolong Flyover Pasar Rebo merupakan upaya mengoptimalkan ruang kota agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus menghadirkan ruang aktivitas yang sehat dan mencegah kegiatan yang berpotensi mengganggu ketenteraman lingkungan," ujarnya, Senin (18/5).

Fasilitas olahraga ini berdiri di atas area seluas 247 meter persegi dengan ukuran ring tinju 9,5 meter x 9,5 meter.

Menariknya, proyek ini lahir dari swadaya masyarakat dan sudah mulai aktif digunakan sejak Januari 2026 di bawah binaan komunitas tinju profesional.

Angka Tawuran di Pasar Rebo Langsung Anjlok Hadirnya arena tinju ini terbukti menjadi obat manjur. Pramono menyebutkan, sejak area ini dibuka untuk latihan, intensitas tawuran antar-remaja di kawasan sekitar langsung menurun drastis.

"Setelah mempunyai tempat ini, hari ini alhamdulillah tawurannya menurun secara drastis. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi anak-anak muda di Jakarta Timur agar energinya tersalurkan melalui tempat-tempat seperti ini sehingga lebih produktif, tidak lagi tawuran, mengurangi perkelahian di jalanan, dan mudah-mudahan mereka bisa terlibat dalam menjaga Jakarta," jelasnya.

Pramono membeberkan rencana untuk menduplikasi konsep serupa di wilayah lain, seperti membangun ring tinju baru dan skatepark di kawasan Kampung Melayu, menyusul kesuksesan yang sama di Ciracas.