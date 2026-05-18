Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Mohamad Nur Asikin
Selasa, 19 Mei 2026 | 02.12 WIB

Bapemperda DPRD DKI Sampaikan Hasil Pembahasan Dua Ranperda

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin membuka Rapat Pimpinan Gabungan pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). (dok.DDJP) - Image

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin membuka Rapat Pimpinan Gabungan pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). (dok.DDJP)

JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin membuka Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).

Yaitu, Ranperda Pembangunan Keluarga, serta Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Khoirudin menjelaskan, proses penyusunan kedua Ranperda telah melalui sejumlah tahapan pembahasan yang cukup mendalam.

Bapemperda melakukan kajian internal kedua Ranperda. Termasuk melibatkan berbagai pihak kompeten di bidangnya. Memastikan penyusunan materi selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Melibatkan para pakar dan eksekutif terkait,” ujar Khoirudin, Senin (18/5).

Hadir dalam Rapimgab, Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Wibi Andrino. Lalu, Ketua Komisi D Yuke Yurike, Ketua Komisi E Subki, serta Sekretaris Komisi C Ismail.

Hadir pula sejumlah pimpinan fraksi. Yakni, Ketua Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Pantas Nainggolan, Sekretaris Fraksi Gerindra Yudha Permana, Ketua Fraksi NasDem Jupiter, Ketua Fraksi Demokrat dan Perindo Ali Muhammad Johan, serta Sekretaris Fraksi PSI Elva Farhi Qolbina.

Ketua Bapemperda Aziz mengungkapkan, telah melaksanakan lima rapat pembahasan. Terdiri dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para Stakeholder terkait, serta masukan Komisi E pada 10 Maret 2026.

Selanjutnya, rapat kerja membahas pasal-pasal terhadap Raperda Pembangunan Keluarga sebanyak tiga kali. Yakni pada 31 Maret, 7 April, dan 14 April 2026.

“Focus Group Discussion (FGD) terkait Raperda Pembangunan Keluarga atas pandangan umum fraksi-fraksi dan masyarakat pada 28 April 2026,” papar Aziz.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Jakarta Job Fair 2026, DPRD DKI Dorong Penguatan Link and Match Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Industri - Image
Jabodetabek

Jakarta Job Fair 2026, DPRD DKI Dorong Penguatan Link and Match Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Industri

Minggu, 17 Mei 2026 | 02.29 WIB

Bisa Hemat Rp 2,1 Triliun, DPRD DKI Kawal Anggaran Pengadaan Bak Sampah 4 Jenis Tahun Ini - Image
Jabodetabek

Bisa Hemat Rp 2,1 Triliun, DPRD DKI Kawal Anggaran Pengadaan Bak Sampah 4 Jenis Tahun Ini

Jumat, 15 Mei 2026 | 14.15 WIB

Komisi B DPRD DKI Jakarta Prioritaskan Ketahanan Pangan - Image
Jabodetabek

Komisi B DPRD DKI Jakarta Prioritaskan Ketahanan Pangan

Rabu, 13 Mei 2026 | 22.19 WIB

Terpopuler

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas - Image
1

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

2

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

5

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

6

Hasil Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Bikin Kejutan! Tembus 13 Besar di FP2

7

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

8

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

9

12 Hotel Terbaik di Semarang dengan Fasilitas Lengkap, Nuansa Cozy dan Menenangkan untuk Quality Time Bersama Orang Tercinta

10

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore