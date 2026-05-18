Bapemperda DPRD DKI Sampaikan Hasil Pembahasan Dua Ranperda

Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin membuka Rapat Pimpinan Gabungan pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda). (dok.DDJP)
JawaPos.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin membuka Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) terkait penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda).
Yaitu, Ranperda Pembangunan Keluarga, serta Ranperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Khoirudin menjelaskan, proses penyusunan kedua Ranperda telah melalui sejumlah tahapan pembahasan yang cukup mendalam.
Bapemperda melakukan kajian internal kedua Ranperda. Termasuk melibatkan berbagai pihak kompeten di bidangnya. Memastikan penyusunan materi selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Melibatkan para pakar dan eksekutif terkait,” ujar Khoirudin, Senin (18/5).
Hadir dalam Rapimgab, Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Wibi Andrino. Lalu, Ketua Komisi D Yuke Yurike, Ketua Komisi E Subki, serta Sekretaris Komisi C Ismail.
Hadir pula sejumlah pimpinan fraksi. Yakni, Ketua Fraksi PKS M. Taufik Zoelkifli, Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Pantas Nainggolan, Sekretaris Fraksi Gerindra Yudha Permana, Ketua Fraksi NasDem Jupiter, Ketua Fraksi Demokrat dan Perindo Ali Muhammad Johan, serta Sekretaris Fraksi PSI Elva Farhi Qolbina.
Ketua Bapemperda Aziz mengungkapkan, telah melaksanakan lima rapat pembahasan. Terdiri dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para Stakeholder terkait, serta masukan Komisi E pada 10 Maret 2026.
Selanjutnya, rapat kerja membahas pasal-pasal terhadap Raperda Pembangunan Keluarga sebanyak tiga kali. Yakni pada 31 Maret, 7 April, dan 14 April 2026.
“Focus Group Discussion (FGD) terkait Raperda Pembangunan Keluarga atas pandangan umum fraksi-fraksi dan masyarakat pada 28 April 2026,” papar Aziz.
