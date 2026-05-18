Ryandi Zahdomo
Senin, 18 Mei 2026 | 21.45 WIB

Respons Pramono Anung Soal Maraknya Jambret di Jakarta: Semua CCTV Akan Dikoneksikan!

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Maraknya aksi kriminalitas jalanan di ibu kota, khususnya yang menyasar warga negara asing (WNA), tengah menjadi sorotan tajam. Menanggapi situasi ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa keamanan warga dan wisatawan tetap menjadi prioritas utama pemerintahannya.

Pernyataan ini muncul menyusul rentetan kasus penjambretan yang menimpa sedikitnya empat turis asing di kawasan Jakarta Pusat dalam sebulan terakhir.

"Kami berkoordinasi dengan jajaran aparat pendekah hukum terutama dengan kepolisian untuk penanganan persoalan di lapangan yang seperti ini segera teratasi," ujar Pramono Anung di Jakarta Barat Senin (18/5).

Integrasi Ribuan Kamera CCTV Jakarta untuk Keamanan Kota

Sebagai kota metropolitan dengan dinamika yang sangat tinggi, kerawanan sosial memang menjadi tantangan tersendiri bagi Jakarta. Pramono mengakui bahwa mengelola keamanan kota sebesar Jakarta bukanlah perkara mudah. Namun, ia memastikan jajarannya tidak akan tinggal diam.

"Bahkan pada hari ini kami akan melakukan kerjasama dengan Kapolda Metro Jaya untuk bagaimana CCTV di seluruh Jakarta itu baik yang dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta maupun oleh Polda Metro Jaya maupun instasi lain maupun gedung-gedung yang tingkatnya lebih dari 4 sekarang ini bisa kita koordinasikan dengan baik dan kalau itu bisa dilakukan itu bisa sebagai monitoring awal orang yang mau berperilaku untuk tidak baik di Jakarta," jelas pria yang akrab disapa Mas Pram tersebut.

Langkah sinkronisasi ribuan kamera pengawas di seluruh penjuru Jakarta ini diharapkan mampu mendeteksi potensi kejahatan secara dini, sekaligus mempercepat proses penangkapan para pelaku kriminal jalanan.

Rentetan Kasus Jambret WNA di Jakarta Pusat yang Viral
Aksi kriminalitas jalanan ini kian meresahkan setelah serangkaian video penjambretan turis asing viral di media sosial. Dalam kurun waktu satu bulan, wilayah Menteng dan sekitarnya menjadi lokasi rawan yang paling disorot.

Berikut adalah rentetan kasus penjambretan WNA di Jakarta dalam satu bulan terakhir:

