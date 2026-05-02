Peran Pelaku Pembunuhan Lansia di Rumbai Pekanbaru Terungkap dari Rekaman CCTV, Pria Tidak Dikenal Pukul Korban dengan Balok Kayu

Dirkrimum Polda Riau Kombespol Hasyim Risahondua saat melayat ke rumah duka di Rumbai, Jumat (1/5). (Istimewa)
JawaPos.com–Polda Riau telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan di rumah lansia yang menjadi korban pembunuhan pada Rabu pagi (29/4). Dari lokasi kejadian yang berada di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru tersebut, polisi mendapati fakta-fakta baru. Termasuk peran para pelaku yang mendatangi korban berusia 60 tahun tersebut.
Kabidhumas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan, pembunuhan yang dilakukan pelaku diawali tindakan pencurian dengan kekerasan atau curas. Korban kehilangan nyawa setelah dipukul secara sadis menggunakan balok kayu. Padahal korban sudah berusia lanjut dan mengenali salah seorang pelaku.
Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang menunjukkan pelaku tengah beraksi sudah beredar luas dan viral di media sosial. Polisi memastikan, kasus tersebut mendapat atensi dari Polda Riau. Berdasar hasil penyelidikan sejauh ini, polisi sudah memeriksa 4 orang saksi dan mendalami rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban sejak 9 April lalu.
”Dari hasil pendalaman dan analisis CCTV, penyidik sudah mengarah pada satu orang yang patut diduga sebagai pelaku. Namun kami masih membutuhkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka,” kata Pandra dikutip pada Sabtu (2/5).
Diakui Pandra, salah seorang pelaku dikenali keluarga korban. Yang bersangkutan adalah seorang perempuan berinisial AF. Dia adalah mantan menantu korban.
Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku sempat bersalaman dengan korban sebelum melancarkan aksinya. Hingga kini, pelaku masih diburu oleh aparat kepolisian.
Tidak hanya itu, rekaman CCTV juga menunjukkan keberadaan seorang pria tidak dikenal. Dia datang bersama AF ke rumah korban.
Pria itu yang memukulkan balok kayu kepada korban hingga korban terkapar dan bersimbah darah. Sampai saat ini, identitas pria itu masih terus didalami penyidik. Selain memukul korban, pelaku juga merusak kamera pengawas di dalam rumah korban.
Berdasar keterangan suami korban bernama Salmon Meha, sebelum kejadian, dia sempat mengajak istrinya untuk pergi mengurus pajak kendaraan pada pukul 08.00 WIB. Namun, korban menolak ajakan tersebut dan memilih tetap di rumah. Saat kembali ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB, dia mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.
