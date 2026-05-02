Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Syahrul Yunizar
Sabtu, 2 Mei 2026 | 19.37 WIB

Peran Pelaku Pembunuhan Lansia di Rumbai Pekanbaru Terungkap dari Rekaman CCTV, Pria Tidak Dikenal Pukul Korban dengan Balok Kayu

Dirkrimum Polda Riau Kombespol Hasyim Risahondua saat melayat ke rumah duka di Rumbai, Jumat (1/5). (Istimewa) - Image

Dirkrimum Polda Riau Kombespol Hasyim Risahondua saat melayat ke rumah duka di Rumbai, Jumat (1/5). (Istimewa)

JawaPos.com–Polda Riau telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan di rumah lansia yang menjadi korban pembunuhan pada Rabu pagi (29/4). Dari lokasi kejadian yang berada di Jalan Kurnia 2, Kecamatan Rumbai, Pekanbaru tersebut, polisi mendapati fakta-fakta baru. Termasuk peran para pelaku yang mendatangi korban berusia 60 tahun tersebut.

Kabidhumas Polda Riau Kombes Zahwani Pandra Arsyad menyampaikan, pembunuhan yang dilakukan pelaku diawali tindakan pencurian dengan kekerasan atau curas. Korban kehilangan nyawa setelah dipukul secara sadis menggunakan balok kayu. Padahal korban sudah berusia lanjut dan mengenali salah seorang pelaku.

Rekaman kamera pengawas atau CCTV yang menunjukkan pelaku tengah beraksi sudah beredar luas dan viral di media sosial. Polisi memastikan, kasus tersebut mendapat atensi dari Polda Riau. Berdasar hasil penyelidikan sejauh ini, polisi sudah memeriksa 4 orang saksi dan mendalami rekaman CCTV yang terpasang di rumah korban sejak 9 April lalu.

”Dari hasil pendalaman dan analisis CCTV, penyidik sudah mengarah pada satu orang yang patut diduga sebagai pelaku. Namun kami masih membutuhkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka,” kata Pandra dikutip pada Sabtu (2/5).

Diakui Pandra, salah seorang pelaku dikenali keluarga korban. Yang bersangkutan adalah seorang perempuan berinisial AF. Dia adalah mantan menantu korban.

Dalam rekaman CCTV yang beredar, pelaku sempat bersalaman dengan korban sebelum melancarkan aksinya. Hingga kini, pelaku masih diburu oleh aparat kepolisian.

Tidak hanya itu, rekaman CCTV juga menunjukkan keberadaan seorang pria tidak dikenal. Dia datang bersama AF ke rumah korban.

Pria itu yang memukulkan balok kayu kepada korban hingga korban terkapar dan bersimbah darah. Sampai saat ini, identitas pria itu masih terus didalami penyidik. Selain memukul korban, pelaku juga merusak kamera pengawas di dalam rumah korban.

Berdasar keterangan suami korban bernama Salmon Meha, sebelum kejadian, dia sempat mengajak istrinya untuk pergi mengurus pajak kendaraan pada pukul 08.00 WIB. Namun, korban menolak ajakan tersebut dan memilih tetap di rumah. Saat kembali ke rumah sekitar pukul 11.00 WIB, dia mendapati korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Aksi Massa Baju Hitam Rusak Fasilitas Umum, Polda Jabar Amankan Terduga Pelaku Kericuhan May Day - Image
Berita Daerah

Aksi Massa Baju Hitam Rusak Fasilitas Umum, Polda Jabar Amankan Terduga Pelaku Kericuhan May Day

Sabtu, 2 Mei 2026 | 12.25 WIB

Berniat Merusuh dalam Aksi May Day di Jakarta, Polda Metro Jaya Amankan 101 Orang - Image
Nasional

Berniat Merusuh dalam Aksi May Day di Jakarta, Polda Metro Jaya Amankan 101 Orang

Sabtu, 2 Mei 2026 | 05.47 WIB

Fokus Jaga Kamtibmas, Polda Jatim Siap Kawal Demo Buruh May Day 2026 - Image
Surabaya Raya

Fokus Jaga Kamtibmas, Polda Jatim Siap Kawal Demo Buruh May Day 2026

Jumat, 1 Mei 2026 | 06.01 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

3

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Tanpa Eliano Reijnders dan Luciano Guaycochea! Prediksi Susunan Pemain Bhayangkara FC vs Persib Bandung

6

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

7

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

8

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

9

12 Tempat Makan Legend di Bandung yang Wajib Dicoba, Ada yang Sudah Berdiri Sejak Zaman Belanda!

10

Awas Macet! Besok Ribuan Buruh Demo May Day di Surabaya, Ini Jalan yang Perlu Dihindari 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore