Ryandi Zahdomo
Senin, 18 Mei 2026 | 17.22 WIB

Polsek Gambir Temukan HP Warga yang Hilang di Flyover Jatibaru dalam Waktu Kurang dari Satu Jam

Seorang warga senang HP nya kembali ditemukan Polsek Gambir, Jakarta Pusat. (istimewa)

JawaPos.com - Polsek Metro Gambir menemukan kembali handphone milik seorang warga yang sempat hilang di kawasan kolong Flyover Jalan Jatibaru Raya, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Peristiwa ini bermula pada Sabtu (16/5) sekitar pukul 15.20 WIB. 

Korban yang diketahui bernama Dyah Ratnaningtyas mendatangi Polsek Metro Gambir dengan wajah panik untuk melaporkan kehilangan ponselnya.

Begitu menerima laporan, piket Buser Polsek Metro Gambir bergerak melakukan pengecekan ke lokasi kejadian.

Tak butuh waktu lama, sekitar pukul 16.30 WIB, ponsel korban berhasil ditemukan. Barang tersebut rupanya diamankan oleh seorang pedagang di sekitar lokasi yang kemudian langsung menyerahkannya kepada petugas.

Kapolsek Metro Gambir AKBP Agus Ady Wijaya menjelaskan bahwa setelah ditemukan, petugas langsung memastikan kepemilikan ponsel tersebut kepada korban.

"Begitu ditemukan, anggota langsung memperlihatkan handphone tersebut kepada pelapor dan korban membenarkan bahwa itu miliknya yang sempat hilang," ujar Kompol Rezeki, Senin (18/5).

Karena ponsel kesayangannya sudah kembali ke tangan dalam kondisi aman, Dyah memilih untuk mencabut laporan polisi dan tidak melanjutkan proses hukum.

"Korban juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada anggota Polsek Metro Gambir atas respons cepat dalam membantu menemukan handphone miliknya," tuturnya.

Komitmen Pelayanan Cepat Polres Metro Jakarta Pusat
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung menegaskan, kecepatan anggota di lapangan adalah bukti nyata komitmen Polri dalam mengayomi masyarakat.

