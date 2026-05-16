Jangan Sampai Ketipu! Ini Cara Menemukan Karat Tersembunyi pada Body Mobil Sebelum Terlambat

JawaPos.com - Karat pada body mobil sering kali muncul diam-diam di area yang jarang terlihat. Banyak pemilik kendaraan baru menyadarinya ketika kondisi sudah parah, mulai dari cat mengelupas hingga bagian rangka yang mulai keropos. Jika dibiarkan terlalu lama, karat bukan hanya merusak tampilan mobil, tetapi juga bisa mengurangi kekuatan struktur kendaraan.

Karena itu, pemeriksaan karat sebaiknya tidak hanya dilakukan pada bagian luar yang mudah terlihat. Ada beberapa titik tersembunyi yang justru paling rawan mengalami korosi. Dengan pengecekan rutin dan teliti, kamu bisa mendeteksi tanda-tanda karat lebih awal sebelum kerusakannya semakin meluas.

Berikut 8 cara menemukan karat yang tersembunyi pada bodi mobil seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Periksa Sambungan Antar Panel Body Mobil

Bagian sambungan antar panel menjadi area yang paling sering memunculkan karat. Hal ini terjadi karena dua permukaan logam saling bersentuhan dan mengalami gesekan dalam jangka waktu lama. Saat lapisan cat pelindung mulai terkikis, kelembapan akan lebih mudah masuk dan memicu korosi.

Kamu bisa mulai mengecek area seperti pertemuan antara pintu dengan spakbor, sekitar kap mesin, hingga sambungan di bagasi belakang. Perhatikan apakah ada perubahan warna, retakan kecil pada cat, atau bekas karat tipis di sela-sela sambungan tersebut.

2. Amati Kondisi Cat pada Bagian Eksterior

Kondisi cat mobil bisa menjadi petunjuk awal adanya karat yang tersembunyi di bawah permukaan. Karena itu, lakukan pemeriksaan menyeluruh pada bagian luar mobil, terutama di area pintu, fender, dan sisi bawah body.

Jika kamu menemukan gelembung kecil pada cat, warna yang mulai memudar tidak merata, atau lapisan cat yang mengelupas, jangan dianggap sepele. Kondisi tersebut sering menjadi tanda bahwa korosi mulai berkembang dari bagian dalam logam.